La nova experiència d'ABBA torna a Terrassa

De tots és sabut que a LaFACT de Terrassa, com a altres auditoris de característiques similars, el públic té les seves butaques i, per descomptat, el costum i les normes dicten que es romangui en elles durant els espectacles. Però també és sabut com són les cançons d'ABBA i com de difícil és romandre quiet quan es dona curs al repertori d'èxits del mític quartet suec. El tribut al grup protagonitzat per ABBA The New Experience tornarà a Terrassa aquest dissabte, 11 d'octubre, i queden molt poques entrades a la venda. Els preus van dels 20 als 30 euros. La durada: 110 minuts de pop en estat pur.
És el que passa cada vegada que ABBA The New Experience ve a la ciutat. La banda de "covers" ha esdevingut un clàssic dels escenaris terrassencs, exhaurint un notable èxit cada vegada que hi actua. El proper concert a LaFACT serà aquest dissabte, 11 d’octubre, a les 21 hores.
Com subratlla la institució cultural, "ABBA The New Experience torna de nou amb la seva fidel interpretació al grup suec i ho farà en una única funció". Les cançons del quartet de música pop, que va esclatar a l'escena internacional a partir de la seva victòria al festival d'Eurovisió del 1974, "són presents en moltes generacions i la seva fama continua vigent gràcies a bandes com aquesta", afegeix.
Des de fa set anys, ABBA The New Experience ha actuat a esdeveniments com el Festival de Pedralbes de Barcelona i el Festival Internacional de Cambrils i a altres espais com el Palau de la Música de Barcelona, l'Estadi Olímpic de Barcelona, el Teatre Victòria de Barcelona, l'Auditori de Girona, el Teatre Kursaal de Manresa i l’Auditori de Granollers.
Nous tributs i concerts aquesta tardor
A més d’aquest tribut a ABBA, LaFACT oferirà aquesta tardor un "cover" de la banda Skyfall dedicat a Adele (21 de novembre); We Love Disco (22 de novembre), un concert que homenatja la música dels 70, 80 i 90; Soulful Chrismas (29 de desembre), una proposta de soul en plena temporada nadalenca, i, abans, el 15 de novembre, la presentació del disc "Agorafília" de Pau Vallvé.