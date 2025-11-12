Premi internacional per a una saxofonista de Terrassa

La saxofonista Estel Vivó Casanovas (Terrassa, 2002) ha guanyat el prestigiós premi Jacobs Fellowship del Young Concert Artists (YCA) 2025 a Nova York. El guardó premia els joves músics més brillants del panorama internacional. Amb aquest reconeixement, Vivó obté un impuls important per a la seva carrera en la música clàssica internacional.
La distinció inclou una beca per projectes artístics, destinada a enregistraments professionals, gires, encàrrecs de noves obres o producció audiovisual. Aquest suport permet als guanyadors desenvolupar-se amb mentoria personalitzada i orientar la seva carrera cap a l’excel·lència internacional.
“És un somni fet realitat. Representa anys de treball, constància i amor per la música”, explica l’Estel, després d’una intensa setmana d’audicions i concerts a Nova York.
La seva història comença a Terrassa, dins d’una família amb gran tradició musical. La seva mare és mestra de música. El conjunt d'instruments que podia veure entre pares, tiets i cosins es trobaven l’orgue, el piano, el clarinet, la flauta, el violí, la viola i el violoncel, però també saxòfon, guitarra, trompeta, gralla, flabiol i tamborí.
Inspiració familiar
La seva germana Queralt i el seu cosí Marc, tots dos saxofonistes, van inspirar l'Estel, qui va fer els primers passos amb aquest instrument quan tenia 8 anys. Va ser al Conservatori de Terrassa, amb el professor Narcís Argemí. Amb només 16 anys, va ingressar al Conservatori del Liceu de Barcelona, dos anys abans de l’edat habitual, per estudiar amb el professor Albert Julià.
“És un somni fet realitat. Representa anys de treball, constància i amor per la música”, explica l’Estel, després d’una intensa setmana d’audicions i concerts a Nova York.
Durant aquests quatre cursos de grau superior, va gaudir d’una beca completa de la Fundació Ferrer-Salat, en reconeixement al seu talent i excel·lència acadèmica. A partir dels 20 anys, l’Estel va traslladar-se als Estats Units per perfeccionar els seus estudis de saxo sota el mestratge del professor Chien-Kwan Lin. Va cursar, en primer lloc, un màster en Interpretació de Saxòfon a la prestigiosa Eastman School of Music de la Universitat de Rochester (NY), becada amb suport de la mateixa universitat. En segon lloc, es troba completant els estudis de Doctor of Musical Arts (DMA) a la mateixa Eastman gràcies a la beca Robert O’Lehman, que reconeix els estudiants de doctorat més brillants. Amb 19 anys, Estel Vivó va ser directora de la Banda de Matadepera.
Diversos premis
L'assolit ara no és el primer guardó de la seva trajectòria. La saxofonista terrassenca ha rebut diversos premis, tant com a solista com en formacions de cambra amb els quartets Mezzo Quartet, Delia Quartet, Etna Quartet i Amia, entre d’altres, amb els quals ha actuat en festivals i concursos tant a Europa com als Estats Units.
"Com a becària YCA Jacobs, estic emocionada de compartir la meva veu, créixer en el meu propi art aprenent dels altres i haver format part d'una competició que valora l'excel·lència musical per sobre de la rivalitat", ha declarat la guanyadora. En una entrevista a la secció Gent de Terrassa del Diari de Terrassa, publicada al juny passat, indicava que tenia clar que volia un instrument de vent i finalment va triar el saxo, tot i que no ho tenia clar en els inicis i estava “indecisa”. Estaria molt contenta si pogués dedicar-se a ensenyar.