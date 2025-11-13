La cantant Deborah Carter debuta a Terrassa

Presència elegant, swing a dojo i incursions al latin jazz. Aquests són els trets principals de la proposta de Deborah J. Carter, vocalista nord-americana que aquest divendres, 14 de novembre, arriba per primer cop a Terrassa (21.30 hores) per actuar a la Nova Jazz Cava en el marc d’una gira que la porta per diversos escenaris europeus.
Més característiques del que ofereix aquesta cantant: veu poderosa, càlida, sensibilitat, virtuosisme. Carter pujarà a l’escenari de la Cava en format de quartet, amb l’enèrgic pianista canari José Alberto Medina, el baixista neerlandès Mark Zandveld, que acompanya a Carter als directes des de fa més de 15 anys i que també farà el seu debut a Terrassa, i el versàtil bateria català David Xirgu.
Nascuda a Texas l’any 1956 però establerta a Amsterdam, la vocalista connecta amb el jazz tradicional com a base d’estil alhora que s’endinsa en gèneres germans, com és el cas del soul, el gòspel i el jazz llatí. Tot plegat, amb parades obligades que homenatgen la diva Ella Fitzgerald, llegenda que va marcar un abans i un després en la història de la música. Amb “Ella-boracions”, Deborah Carter ret tribut a l’Ella modernitzant i adaptant diversos temes d’aquest mite del jazz.
Veu reconeguda
El Club de Jazz Terrassa subratlla que la de Carter “és una de les veus més reconegudes de l’actual escena europea del jazz vocal”; una veu pertanyent a una generació “que venera l’herència cultural afroamericana”.
Formada al prestigiós Berklee College of Music de Boston, la seva trajectòria s’ha desenvolupat principalment a Europa, “on ha consolidat una carrera internacional plena de col·laboracions, enregistraments i actuacions en festivals”. La seva capacitat expressiva i el seu domini tècnic “li permeten oferir un repertori que combina temes propis i reinterpretacions”.