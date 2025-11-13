Litus, Elvis Costello i l'orquestra de cambra a Terrassa

Els camins de l’amor i de la música, valgui la redundància, són inescrutables. Si el viatge l’inicien dos caminadors com Litus i l'Orquestra de Cambra Terrassa 48 (OCT48), és qüestió de temps que es creuin i que, per descomptat, s’aturin a parlar una estona en un tombant de la sendera. Litus cerca sempre nous horitzons i l’OCT48 té com a senya d’identitat l’obertura a altres músiques que no siguin la clàssica per popularitzar-ne l’amor. “All you need is love” és el títol del concert que Litus i l’OCT48 protagonitzaran aquest diumenge vinent, 16 de novembre, amb un original programa que inclou Wagner i... Elvis Costello. Serà al Auditori Terrassa, a les 18 hores.
Quim Térmens dirigirà des del violí un recital l’argumentari musical del qual gira al voltant de l’amor: la suite per a orquestra de corda “Pelléas et Mélisande”, d’Alexander Livinovski, compartirà escenari amb l’”Idil·li de Siegfried” de Richard Wagner i amb la magna obra de Costello, les “Julliet letters” interpretades pel cantant, guitarrista, actor i compositor, per Litus.
Un pensament del jurista Oliver Wendell diu que el soroll d’un petó no és tan ressonant com el d’un canó, però el seu ressò dura molt més, recorda la promoció d’un concert que “ens ajudarà a veure que sols necessitem una mica d’amor”.