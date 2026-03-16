Tres joies musicals en un sol cap de setmana a Terrassa

Tres dels plats forts del 45è Festival Jazz Terrassa van omplir la Nova Jazz Cava de prestigi internacional aquest passat cap de setmana, el primer que va poder celebrar un concert a l'aire lliure. El festival es reprendrà aquest dimarts amb una doble proposta divulgativa per a públic infantil. Es tracta del projecte Jazz Menut “Món sonor”, que es desenvoluparà en dues activitats similars a càrrec d’Antonio Sánchez. Una, que requereix inscripció prèvia, es durà a terme a la Nova Jazz Cava a les 10 hores. La segona, sense necessitat d’inscripció, tindrà lloc a la Biblioteca Central de Terrassa (BCT) a les 17.30 hores. La conferència “Swing i modernitat. El jazz a la Barcelona de la postguerra”, de Jordi Pujol Baulenas, prevista per a les 19 hores a Amics de les Arts, s'ha cancel·lat.
Concert de Dave Holland, una llegenda del contrabaix
Anomenar Dave Holland és al·ludir a una de les referències insignes del contrabaix al jazz dels últims 50 anys, com a mínim. El músic nascut a la població anglesa de Wolverhampton l’any 1946 va pujar a l’escenari de la Nova Jazz Cava (per cinquena vegada) divendres passat amb Lionel Loueke, guitarra i veu, per oferir el seu projecte conjunt “United”. Jazz contemporani d’avantguarda.
Nit de Blues: Toronzo Cannon, bus i guitarra
Durant molt de temps va compaginar la música amb la seva feina com a conductor d’autobusos a la seva ciutat, Chicago. El guitarrista Toronzo Cannon va ser el protagonista de la Nit de Blues del Festival Jazz Terrassa aquest dissabte passat amb la Blues Band from Chicago en un concert vibrant. L’acompanyaven Rick Cruz (guitarra), David Forte (baix elèctric) i Michael Rodbard (bateria).
Dave Douglas: el trompetista i la innovació
Era un dels plats forts del programa d’enguany, una aposta experimental en format de quartet. L’innovador trompetista novaiorquès Dave Douglas (1963) va tornar diumenge a la Nova Jazz Cava amb un nou disc sota el braç, “Four freedoms”, i amb Marta Warelis al piano, Ingebrigt Haker Flaten al baix i Rudy Royston a la bateria.