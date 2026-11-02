Construcció a partir de desplegar

L’artista Laia Martí dirigirà aquest dimarts el taller “Plecs i (des)plegats”, una activitat vinculada a l’exposició temporal “L’oposició del polze”, de la mateixa creadora, instal·lada a l’Espai Zero del Museu Tèxtil. El taller es durà a terme al mateix recinte a partir de les 17 hores.
La proposta és un taller per experimentar amb diferents sistemes de plecs aplicats al patronatge tèxtil i al disseny d’objectes aeroespacials. “A partir de l’exploració de materials, formes, estructures i gestos, indagarem en les possibilitats de plegar i desplegar com a eina de construcció, transformació i adaptació”, anuncia el Centre de Documentació i Museu Tèxtil. “Combinarem diferents sistemes de plecs i (des)plegables en diferentes mides, els modificarem i ajustarem, manejant com es poden generar noves formes, volums i configuracions a partir d’una superfície”, afegeix.
Exploracions
Laia Martí Puig (Castellar del Vallès, 1987) treballa en exploracions materials i visuals basades en la percepció i en l’aproximació a l’entorn relacional humà. Qualitats com la densitat, la permeabilitat i la resistència del que és tou estan presents a la seva obra. Les seves figures i objectes prenen forma mitjançant l’estampació, el dibuix, l’escultura i la instal·lació. És llicenciada en Belles Arts per la Universitat de Barcelona i en Freie Kunst per l’Akademie der Bildenden Künste de Múnic, postgrau en La Pràctica de la Relació per Duoda. Martí s’ha especialitzat en el tractament del paper provinent del reciclatge de residu tèxtil, considerant les narratives històriques dels teixits, el gir material postmodern i les conjuntures del tèxtil en les cultures materials contemporànies.
Ha exposat en institucions com Kunstlanding (Aschaffenburg, 2026), Radierverein (Múnic, 2025), Haus der Stastsgeschichte (Offenbach, 2025), Kunstraum (Schwaz, 2021), Staatliche Graphische Sammlung (Múnic, 2017), Can Palauet (Mataró, 2015), Sala Muncunill (Terrassa, 2014), entre altres. L’activitat d’aquest dimarts és oberta al públic, però amb places limitades.