Velvet Quartet guanya el premi de música de cambra: "Excel·lència, maduresa musical i personalitat sonora"

El Velvet Quartet ha guanyat la 16a edició del Premi BBVA de Música de Cambra Montserrat Alavedra, que es va celebrar entre divendres i diumenge passats a l’Auditori Terrassa. El certamen va reunir una decena de conjunts amb músics procedents de diversos països europeus que van oferir audicions des de divendres per superar eliminatòries. Diumenge va tenir lloc a l’Auditori la proclamació del guanyador, que obté un guardó econòmic en forma de suport per a actuacions: el premi consisteix a una gira de cinc concerts valorada en 20.000 euros. La cerimònia també va retre homenatge a Joan Casals, l’insigne músic i pedagog terrassenc traspassat fa un any i recentmente guardonat amb la Medalla d’Honor de la ciutat a títol pòstum, i va dedicar un record a les víctimes de l’accident ferroviari d’Urda.
Ezgi Su Apaydin, Laura Muskare, Patrícia Gómez Carretero i Frederick Winterson, dos intèrprets de violí, una de viola i un de violoncel, respectivament, integren la formació guanyadora del concurs, que va rebre a l’escenari el xec simbòlic amb la retribució, que permetrà el quartet pujar a escenaris de renom, com ara el Palau de la Música (Petit Palau), el Festival de Torroella de Montgrí, l’Auditori Pau Casals (o bé el Cicle de Música als Jardins, d’El Vendrell), el Festival de Pasqua de Cervera i el Festival Clàssics de Barcelona. Un dels recitals del premi estarà coorganitzat amb l’Associació Joan Manén, entitat que es dedica a la recuperació i difusió del patrimoni musical català. Aquesta cita oferirà a Velvet Quartet un repertori inèdit i/o sovint no programat, íntegrament de compositors catalans i adaptat a les seves característiques.
El Velvet Quartet no va estar sol al podi. El jurat va atorgar el segon premi a l’Osimun Quartet, conjunt format per Ricard Martínez Bernadó (saxòfon tenor), Fátima Alcázar Rodríguez (saxo alt), Carlos Segura Agües (saxo baríton) i Marta Cid Rascado (saxo soprano). En aquest cas, el guardó consisteix a una gira de quatre concerts dins la Xarxa de Músiques de Joventuts Musicals de Catalunya, amb una retribució d’acord ambs els seus honoraris vigents.
El segon premi va ser per a l’Osimun Quartet, formació de saxos
El jurat també va concedir una menció especial a la millor interpretació d’una obra d’autor català, amb un premi de 600 euros. La distinció va ser per al Quartet Vivancos, integrat per Jordi Prim Roma (violí), Alexis Garita Martínez (violí), Estela Megías Sánchez (viola) i Isaura Guri Cabero (violoncel). La resta de grups que van concórrer a la 16a convocatòria van ser Apolo Quintet, Quartet Gaudí, Sonora Trio, Trio Jakob, Jouska Quartet, MSM Quartet i Trio Gaudí. El jurat d’enguany estava format pel pianista i compositor Albert Guinovart (president), el compositor Joan Magrané, l’oboista Barbara Stegemann i els violinistes Helena Satué i Enric Riera.
Biennal
El premi el convoca la Fundació Antigues Caixes Catalanes (FACC), amb el suport del BBVA. L’organització del qual compta amb la col·laboració de l’Ajuntament i de Joventuts Musicals de Catalunya i d’Amics de les Arts i Joventuts Musicals de Terrassa. Voluntaris del Cor Montserrat, adscrit a la institució cultural terrassenca, han treballat en el dia a dia logístic de l’esdeveniment.
El certamen, de caràcter biennal, va ser instituït l’any 1992 per l’Obra Social de Caixa Terrassa i ret homenatge a la soprano lírica terrassenca morta l’any anterior, el 1991, amb 45 anys. Montserrat Alavedra i Comas es va formar a Barcelona, Madrid i Àustria i va fer gires per Canadà i els Estats Units, debutant a Nova York i a Viena amb un considerable èxit de públic i de crítica. L’exigent repertori del premi que porta el seu nom, d’una hora aproximada de programa, ha de contenir dues obres del segle XX o el XXI, una composició d’un autor nascut després del 1975, una obra de compositor català i una peça de lliure elecció.
El premi, biennal, el convoca la Fundació Antigues Caixes Catalanes
La iniciativa, sota la direcció artística de Rosa Maria Ribera, s’adreça a joves músics catalans estudiants de grau superior i a professionals del sector, amb la pretensió d’estimular la interpretació de música de cambra i ajudar el talent emergent en la seva projecció internacional. La convocatòria ha esdevingut una de les més rellevants de la música de cambra a Espanya.
El llistat històric
Quintet SenArts, el guanyador de l’anterior edició, la del 2024, va actuar durant la cerimònia de lliurament de guardons. Aquest conjunt va passar al Velvet Quartet el relleu que havia obtingut del Trio Da Vinci, que es va adjudicar l’edició del 2021. La resta de guanyadors, des del 1992, han estat els següents: Cosmos Quartet, Trio Camilli i Kebyart Ensemble (ex aequo), Trio Rodin, Trio Metamorfosis, Quixote Quartet, Vortex Temporum Ensemble, LOM Piano Trio, Trio Ancor i Utopía Ensemble (ex aequo), Quatre Vents, Quartet Casals, Trio Alzugaray, Quintet de Vent Haizea i Trio Novalis.
Aquest ha estat el veredicte d'enguany:
Primer premi: Velvet Quartet. Guardonat "per la seva excel·lència, maduresa musical i personalitat sonora".
Segon premi: Osimun Quartet, reconegut "pel rigor, la creativitat i la complicitat de les seves interpretacions".
Menció a la millor interpretació d'una obra d'autor català: Quartet Vivancos, "per la delicadesa i la cura del so en la interpretació de "Cançó sense dansa", de Lluís Gual.