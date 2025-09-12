Convocatòria de la Qlectiva de Terrassa: "Què és ser amiga d'algú?"

Arriba la 32a exposició col·lectiva de El Corralito de Terrassa. El centre de creació artística ha obert la convocatòria per participar en la Qlectiva XXXII, mostra que tindrà com a tema “Les amigues”. La convocatòria, oberta el 7 de setembre, acabarà el 21 de setembre. L’exposició se celebrarà els dies 17 i 18 d’octubre.\r\n\r\n“Què és ser amiga d’algú? Què significa ser amigues? Què fan les amigues quan estan juntes? Hem romantitzat l’amistat? Què passa quan una amistat s’acaba?”. Aquestes són les preguntes que proposa la comunitat artística per il·lustrar la temàtica triada per a la 32a edició del cicle d’exposicions itinerants, que está enfocat “a la difusió i promoció de la creació contemporània jove”.\r\n\r\nFer xarxa artística\r\n\r\nS’adreça a artistes i col·lectius de Terrassa i la província de Barcelona i està activa des del 2016. L’objectiu és, segons El Corralito, fer xarxa artística, apropar l’art a la joventut i impulsar la creació i el coneixement dels projectes locals, a més de donar poder al talent jove.\r\n\r\nLa convocatòria de la Qlectiva està oberta a qualsevol persona que vulgui mostrar la seva creació en format d’arts visuals, instal·lacions i performance de petit format. La resolució serà el 24 d’octubre.\r\n