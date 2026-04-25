Conxita Badia encara canta a Terrassa

Descoberta de nena per Enric Granados, va regnar als escenaris abans i després de la Guerra Civil i va cantar a Terrassa diverses vegades; almenys, dues. Aquests dies hi ha tornat. La ciutat recorda la figura d’aquesta soprano amb una exposició, una xerrada i un concert del seu besnet, el violinista terrassenc Francesc Guzman. Des dels anys 1920 i fins la Guerra Civil, Conxita Badia va ser solista de l’orquestra de Pau Casals. Durant el seu exili, que va durar nou anys, va triomfar a Amèrica del Sud.
La convocatòria és explícita: “Commemorem Conxita Badia”. És difícil no avenir-se al reconeixement a aquesta soprano no inclosa habitualment a l’Olimp de les veus més famoses, allunyada d’oripells històrics, però alhora tan distingida pels amants de la lírica i pels coneixedors de l’obra d’una cantant única que aquest cap de setmana serà homenatjada a Terrassa per partida triple: aquest dissabte i aquest diumenge romandrà oberta al vestíbul de l’Auditori Terrassa una exposició sobre la seva vida, aquest diumenge tindrà lloc al mateix espai una xerrada sobre la soprano pronunciada per la seva neta (Montserrat Bonet); i després, com a colofó, un concert del violinista i compositor Francesc Guzman i el pianista Francisco Poyato que inclourà la veu de la mateixa soprano, nascuda a Barcelona l’any 1897 i traspassada a la mateixa ciutat el 1975. Els actes encara s’emmarquen en la commemoració de l’Any Conxita Badia, decretat per la Generalitat per recordar, el 2025, els 50 anys transcorreguts des de la mort de la cantant, pero adquireixen a Terrassa significació especial: Francesc Guzman, egarenc, és besnet de Conxita Badia i Millás de Agustí.
El concert, que s’iniciarà a les 19 hores, combina música i paraula. Segons el besnet de Conxita Badia, integrarà explicacions entre peces musicals, fragments de cartes rebudes o enviades per la soprano i una breu correspondència fictícia entre besàvia i besnet. L’actuació alternarà música en directe amb àudios originals de Badia, alhora que els protagonistes desgranaran la seva vida-periple. El concert adoptarà “un to narratiu, acompanyat d’una senzilla posada en escena en forma d’attrezzo i llums per acabar d’arrodonir la immersió en la seva figura i el seu art”.
El repertori
En l’apartat solament musical, el repertori comprendrà obres d’Enric Granados (“Gracia Mía”, dedicada expressament a la cantant), Eduard Toldrà, Pau Casals, Frederic Mompou, Manuel de Falla, Narcís Bonet, J. Lluís Guzman i Francesc Guzman, a més de cançons tradicionals catalanes arranjades per Francesc Alió.
La durada total de l’espectacle és d’una hora i 20 minuts i un dels objectius dels promotors rau en el descobriment de com els compositors més cèlebres “compartien l’admiració per la poètica i expressiva veu de Conxita Badia, qui al seu temps es convertia en la ‘cantactriu’ ideal de les seves cançons”. Per tancar el cercle “i entendre el llegat” de la soprano, es podrà escoltar una composió “gairebé inèdita de Conxita Badia”.
Tant el recital final com les bestretes en forma d’exposició i xerrada incidiran en la trajectòria artística de la cantant, però també, de manera notable, en el seu vessant d’ambaixadora catalana al món i en la influència de la Guerra Civil en una experiència vital marcada per l’exili. L’exposició, una mostra itinerant editada per l’associació Memòria i Veus Conxita Badia i El Seu Entorn, repassa la vida de l’artista, des que la descobreix de nena Enric Granados fins als seus darrers anys, posant l’accent en la tasca pedagògica que va desenvolupar amb cantants d’arreu.
Aquest diumenge, a les 17 hores, Montserrat Bonet compartirà amb el públic un seguit d’anècdotes d’una soprano que als anys 1930 va ser considerada “reina dels escenaris catalans”, que va col·laborar estretament amb Pau Casals, de qui va estrenar totes les cançons, i que va cantar, almenys, un parell de vegades a Terrassa: una en el període 1927-1936 i un altre a finals dels 40, amb Maria Teresa Balcells al piano. Va cantar, entre altres peces, “La rosa als llavis” i “Romance de la luna, luna”, basat en una poesia de Federico García Lorca.