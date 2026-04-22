Una obra basada en Brecht guanya el Premi Ciutat de Terrassa de Teatre

Tot plegat, amb un toc de cabaret per completar l'entramat i que es noti fins i tot en el títol. "Brechtíada, amb un toc de cabaret!" ha guanyat com a grup la 52a edició del Premi Ciutat de Terrassa de Teatre, convocat un any més pel Casal de Sant Pere i desplegat del 17 de gener al 22 de març a la Sala Crespi, sala insígnia d'aquesta entitat cultural a l'Antic Poble de Sant Pere. L'obra guanyadora , una comèdia de Joan Torrents muntada per la Companyia Els Carlins de Manresa, ha obtingut una dotació econòmica de 452 euros. El segon premi, el Llorer de Plata, ha recaigut en L'Hostalera", de Carlo Goldoni, posada en escena pel grup de teatre El Centre, de Llorenç del Penedès (352 euros de recompensa). El tercer guardó, el premi Sala Crespi, ha estat per a "El setge", d'Ignasi Garcia barba, representat per Pierrot Teatre, de Centelles.
Aquesta edició del certamen estava dominada per les comèdies. La guanyadora és un espectacle configurat a partir de textos de Bertolt Brecht amb poemes, reflexions, episodis vitals, històries i cançons creades pel seu amic Kurt Weill. Amb tots aquests elements, Joan Torrents va ordir un text que permet, almenys, l'apropament al pensament de l'escriptor alemany.
Com exposa Eduard Garcia Vilanova, crític i president del Casal de Sant Pere, "Brechtíada" no és un musical, ni un espectacle de cabaret: "És teatre amb majúscules, una aposta arriscada però que atrapa a l’espectador i no el deixa anar fins al final; no és una obra fàcil d’entrada, però a mesura que hi vas entrant, et va seduint, aclaparant, emocionant... En resum, no et deixa indiferent".
La peça va ser representada el 15 de març davant un públic entregat, "pendent en tot moment de les evolucions de les diferents situacions plantejades pel grup, guardant un silenci sepulcral per no perdre cap detall del desenvolupament de l’obra, que t’atrapa com una teranyina", afegeix Garcia Vilanova.
La companyia Els Carlins ja havia participat en altres edicions del concurs. Té moltes taules i el 15 de març va escenificar aquesta nova proposta "amb un ritme escènic trepidant, però sense atropellaments, fent lluir un text que per si sol ja és una meravella, però que s’ha de saber defensar sobre les taules; i val a dir que el conjunt actoral va estar immens, sense desajustos interpretatius, i amb una gran coherència".
El certamen d'enguany ha comptat amb vuit propostes, i amb dues més fora de concurs en tractar-se d'obres representades per grups adscrits al Casal de Sant Pere. A banda dels tres premis generals, el jurat ha concedit la distinció a la millor direcció a "Brechtíada", amb "El setge" i "Baby shower" al segon i el tercer llocs, respectivament.
La resta de guardons han estat aquests:
Millor actriu principal: primer lloc per a Meritxell Costa ("Brechtíada"), segon lloc per a Ester Roca ("El setge") i tercer lloc per a Maria Font ("Baby shower").
Millor actor principal: primer lloc per a Josep Artola ("El crèdit"), segon lloc per a Pere Font ("Brechtíada") i tercer lloc per a Albert Pierres ("El crèdit").
Millor actriu de repartiment: primer premi ex aequo per a Ilu Sancho ("El setge") i Àngels Aregall ("el setge"). Segon lloc per a Mireia Rafecas ("L'hostalera") i tercer, per a Mireia Capdevila ("Baby shower").
Millor actor de repartiment: primer premi per a Josep Sonet ("L'hostalera"), segon per a Josep Maria Figueras ("L'hostalera") i tercer, per a Quico Hereu ("Tots eren fills meus").
Millor escenografia i creativitat: "Brechtíada".
Millor il·luminació: "Brechtíada".
Millor so i muntatge musical: "Brechtíada".
Millor caracterització (vestuari i maquillatge): "L'hostalera".
Premi del jurat, premi Francesc Falguera, a la dicció: "L'hostalera".