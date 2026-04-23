Bop a dojo a Terrassa: "Una sonoritat cohesionada"

El ventall del repertori es tan ampli com sòlida és la trajectòria dels músics que formen Soul Bop Connection, un nou projecte amb segell propi dins del jazz
actual que aquest divendres (21.30 hores) es presentarà a la Nova Jazz Cava de Terrassa. Aquest dissabte arribarà el torn del sorprenent Martí Costalago.
La proposta de Soul Bop Connection se situa dins del corrent "mainstream" del jazz modern, amb capacitat "per abastar una àmplia varietat d'estils i matisos del llenguatge contemporani", segons anuncia el Club de Jazz Terrassa en referència a una iniciativa que destaca per "una sonoritat cohesionada, flexible i expressiva".
Soul Bop Connection arriba en formació de quintet liderat per Carles Pineda al saxo alt i Pau Bombardó a la bateria, ideòlegs del projecte, i es completa amb Guillermo Calliero a la trompeta, Joel González al piano i Pau Lligadas al contrabaix.
El resultat "és un vibrant i elegant directe que captura l'essència del jazz actual amb una mirada respectuosa cap a la tradició i oberta a nous camins sonors".
Martí Costalago, present i futur
El jove trompetista Martí Costalago torna a casa. Amb sols 14 anys, el músic terrassenc encapçala el seu propi quintet. Habitual de les jam session dels dijous des de petit, Costalago s'ha consolidat com una de les presències més sorprenents de l'escena local gràcies al seu talent precoç i la seva naturalitat en directe.
Aquest dissabte, a les 21.30 hores, pujarà a l'escenari del passatge de Tete Montoliu amb un conjunt format per joves músics amb els quals comparteix trajectòria i complicitat musical, molts d'ells vinculats també (com ell) a la Sant Andreu Jazz Band.
El repertori que proposen se centra en una estètica marcada pel hard bop, amb una clara influència de The Jazz Messengers, la mítica banda d'Art Blakey, combinada amb estàndards del cançoner jazzístic.