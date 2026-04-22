Doctor Prats farà un segon concert de suport al Teatre Regina de Terrassa

Doctor Prats amplia la jornada solidària per al Teatre Regina amb un segon concert al Teatre Principal de Terrassa. La forta demanda del primer passi, amb les entrades de platea ja exhaurides, obliga a programar una nova funció a les 12 hores del mateix 7 de juny, segons ha anunciat la mateixa banda terrassenca. Tota la recaptació es destinarà a finalitzar les obres del nou Teatre Regina.
L'èxit de la venda d'entrades del primer passi ha portat l'organització a programar una segona funció per donar resposta a la forta demanda. El grup egarenc oferirà així un nou concert el diumenge 7 de juny de 2026, a les 12 hores, al Teatre Principal de Terrassa, que se sumarà al passi ja confirmat de les 18 hores del mateix dia.
Les entrades de platea del primer passi es van exhaurir ràpidament, fet que constitueix "una mostra de la complicitat de la ciutadania de Terrassa amb el projecte de reobertura del Teatre Regina, espai històric del Centre Cultural El Social", segons indica la formació.
La institució cultural preveu posar en funcionament el teatre al segon semestre del 2026, després de quaranta anys tancat. Encara queden disponibles algunes entrades a l'amfiteatre per a la funció de les 18 hores. Davant la forta demanda, el grup i l'organització han decidit obrir un segon passi matinal per tal que més gent pugui gaudir del concert i, alhora, contribuir a la causa.
Un concert únic a Terrassa
L'espectacle, titulat “Doctor Prats x Teatre Regina”, és una iniciativa impulsada per la mateixa banda, que ha volgut posar la seva música al servei d'un equipament profundament vinculat a la seva trajectòria personal i artística. De fet, diversos membres de Doctor Prats van créixer entre les parets d'El Social, motiu pel qual han assumit aquest compromís amb especial il·lusió. Els dos passis del 7 de juny seran, segons ha confirmat el grup, els únics concerts que oferiran a Terrassa durant tot el 2026.
La totalitat dels beneficis recaptats a les dues funcions es destinarà a l'última fase de les obres de rehabilitació del Teatre Regina, ubicat al carrer de la Font Vella. El Centre Cultural El Social va obrir mesos enrere una campanya de micromecenatge. Calcula que encara calen uns 700.000 euros per enllestir la platea i la caixa escènica, partides imprescindibles per poder obrir la sala amb els mínims tècnics necessaris. El nou equipament tindrà 340 butaques i una boca d'escenari de dotze metres.
L'entrada general per a l'espectacle té un preu de 20 euros. Qui vulgui una entrada més samarreta, pot aconseguir el paquet per 30 euros. Les entrades estan a la venda a a la web regina.elsocial.cat.