El fet de ser rebut per un zombi al qual li penja un ull, madrastres malvades i altres personatges que inspiren terror, per molt que sigui contraintuïtiu, ha atret un gran nombre de persones aquest dissabte al Cinema Catalunya de Terrassa. Aquesta no és la recepció habitual, però les 12 hores Fantàstiques del Catalunya han atret aquestes figures per capbussar els espectadors en l'entorn de por i tensió que també han viscut dins la sala amb la marató de pel·lícules de terror.
Enguany, el cartell escollit ha estat prou clàssic: "Willow", "Poltergeist", "El orfanato", "28 días después" i les versions originals de "La cosa (The thing)" i "The Terminator". "És una oportunitat per veure pel·lícules més antigues a la pantalla gran", ha assegurat al Diari de Terrassa la Ruth Abellán, una espectadora i cinèfila, ja que les produccions que es fan actualment dins el gènere del terror no són tant del seu gust. Tant ella com el seu acompanyant, en David Ruiz, són repetidors a les 12 hores Fantàstiques i han gaudit les dues edicions a les quals han assistit i esperen que es mantingui, per les pròximes vegades, l'ambient que hi ha a la sala. "Si hi afegim a les bones pel·lícules més gent mirant-les sempre es fa més divertit", ha apuntat Ruiz.
Tant la cartellera com l'ambient han estat els aspectes que millor han valorat els espectadors. "Les disfresses de por estan molt ben aconseguides i donen un extra", ha destacat la Maria Galera, una altra assistent a les 12 Fantàstiques, tot i que a ella no li fan gaire gràcia els films de por. "Sóc una mica masoca, però el cinema m'agrada i és un luxe tenir el Catalunya aquí", ha explicat. Ella i la seva amiga, la Montse Llobet, han assistit als passis de "Poltergeist" i "La cosa", també per la seva condició de clàssics.
Aquest esdeveniment no és exclusiu per a les persones aficionades al cinema en general i a l'apartat fantàstic en particular, sinó que persones que no tenen aquest interès tan desenvolupat per la cinematografia també s'ho poden passar d'allò més bé. És el cas del Francesc López, què, convençut pel seu germà, l'Albert (ell sí, un gran fan del cinema fantàstic i de "La Cosa"), ha acudit al Catalunya. "T'entren ganes de venir i veure més pel·lícules", ha afirmat en Francesc López. Enguany només han pogut anar al passi de "La cosa", però per l'any que ve no descarten agafar l'abonament de tot el dia: "És molt xulo veure el cinema ple de gent aplaudint i passant-s'ho bé", ha destacat l'Albert.
Més de 200 abonaments
"Estem molt contents amb la resposta de la gent", ha declarat al Diari la directora del Cinema Catalunya, Maite Piqueras, ja que la sala ha estat pràcticament plena en moltes de les sessions. Abans fins i tot que es fes públic quines pel·lícules es passarien en aquestes 12 hores Fantàstiques ja hi havia molts abonaments, és a dir, entrades per a tots els films de la jornada, venuts. "Això és indicatiu que les persones confien en la programació del Cinema Catalunya i les 12 hores", ha subratllat Piqueras. A més, en el procés de selecció de les obres que es projectaran sempre s'intenta tenir un pensament per a aquelles produccions fetes a Terrassa o per cineastes de la ciutat. Enguany s'han passat dos curts terrassencs: un ha estat "Cargols!" d'en Geoffrey Cowper i un altre produït per l'Institut Santa Eulàlia.
"Tenim un públic molt divers: gent de totes les edats, que venen molt al Catalunya o que no venen mai", ha apuntat la directora del cinema, que ha mencionat que també ve gent de fora del municipi, atrets pel nom que s'ha pogut fer aquesta iniciativa al llarg dels 6 anys que s'ha dut a terme. Tothom ho fa amb el mateix objectiu: passar-s'ho bé mirant pel·lícules de qualitat alhora que passen por.