La col·laboració permanent entre el Taller de Músics ESEM i la Nova Jazz Cava de Terrassa dona un nou fruit aquest dijous a la presència de Nerea Alcázar Quartet al club jazzístic situat al passatge de Tete Montoliu.
El concert, en format de jam session, es desenvoluparà a partir de les 21.30 hores, a un preu de 4 euros per al públic (gratuït per als socis) i amb la participació de la veu de Nerea Alcázar, el piano de Guillaume Coulbois, el contrabaix de Manuel Luque i la bateria de Sergio Blanco.
Nerea Alcázar Quartet "és un espai vulnerable en el millor sentit de les paraules", exposa la pròpia banda en la seva presentació. És un espai per ser, en creació; "per ser petits i grans, per estar tristes i alegres. Un espai diferent cada cop que es crea, cada cop que toquem junts". Un espai que la formació ocupa amb la música que toca el seu cor, "fent que arribi a petits racons amagats dintre d'altres persones". La Nerea combina anglès, català i castellà amb un conjunt cercador d'una coherència musical "que va des del jazz a la samba, de la cançó al poema, i des del raconet més humil de la nostra ànima cap a vosaltres".
La Nova Jazz Cava constitueix una de les principals plataformes per donar a conèixer la trajectòria dels alumnes del Taller de Músics Escola Superior d'Estudis Musicals (ESEM) de Barcelona.