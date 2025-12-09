OT 2025 Gala 12: Guillo Rist es queda a les portes de la final

Casualitat o destí? En tota la història del format, només dos terrassencs han concursat a “Operación Triunfo” i tots dos s’han quedat a les portes de la final. Miki Núñez va ser el sisè classificat d’"OT” 2018 i Guillo Rist ha acabat en la mateixa posició aquest 2025. La gala 12, la d’aquest dilluns, va durar 130 minuts, els mateixos que el film d'Alice Rohrwacher "La quimera". Mario Barrero (sí, aquest és el nom que consta al seu DNI) no va poder creuar la passarel·la. Va ser l’últim expulsat de l’edició. Només quedava una plaça per a la final i no va ser per a ell. L’egarenc encadenava la seva tercera nominació consecutiva i després de sortir vencedor en dues ocasions, aquest cop no va poder superar el seu contrincant: en Tinho, que es va salvar de l’eliminació amb un 60% dels vots de l’audiència. El gallec es va convertir, així, en l’últim finalista d’"OT” 2025. Se sumava a l’Olívia, la Cristina, la Claudia i el Guille, que ja s’havien classificat la setmana anterior.
Estigués escrita o no la seva ventura, en el seu pas per l’acadèmia del Parc Audiovisual de Catalunya, a pocs minuts de casa dels seus pares, Guillo Rist ha demostrat que és tot un artista. En més d’una ocasió el jurat del programa l’ha valorat com el concursant que més ha arriscat. Aquell noi de la boina a qui Noemí Galera van enganxar-li a l’estiu un adhesiu en forma de cèrcol amb el número 1023 i que va anar superant les diverses fases del càsting, una rere l’altra, ha protagonitzat grans espectacles i alguna presentació més íntima; actuacions on ha pogut demostrar diferents capacitats que sempre sumen damunt de l’escenari: cant, interpretació, destresa en el món del ball i acrobàcies. Un artista complet.
A la gala li va mancar emoció. Només contenia la sorpresa de saber el darrer finalista. La resta va esdevenir una sèrie de comentaris del jurat cap als concursants i diferents entrevistes allargades amb la presentadora.
La nit va començar amb una d’aquelles postals que connecten passat i present: la grupal va ser “Todo irá bien” i els concursants la van interpretar amb la Chenoa envoltada de fotos antigues seves projectades a les pantalles de l’escenari. La presentadora va cantar millor que en altres ocasions en aquest mateix plató i el moment va permetre tornar-la a veure fent el senyal d’ OT" amb el braç alçat i el micro en mà.
Ovació del públic i elogis de la presentadora
Després va arribar el torn dels nominats. En el vídeo de la setmana, Guillo apareixia esgotat —“estic molt cansat”, admetia—, però també amb ganes de “ballar i bon rotllo”. A l’escenari va defensar “Say my name” amb una posada en escena plena de ball i amb una acrobàcia idèntica a la que havia fet a la gala 0 i que de nou va aixecar l’ovació del públic. Vestit de vermell, amb els noms de tots els concursants projectats a les pantalles (el seu, el més gran), va rebre crits de “Guillo, Guillo” des del públic. Chenoa li va dir: “Senyor Guillo Rist, noi, quin espectacle”. En el comiat, encara el va elogiar més: “Ets un artista 360. No sé quina disciplina domines millor perquè tot et surt de matrícula d’honor; amb tot el que fas es respira música. Em moro de ganes de veure’t en directe i que publiquis música”.
Tinho va interpretar “Palabra prohibida” en la seva primera nominació. Tot i estar ratllat per les notes del jurat, bromejava amb els companys al vídeo de la setmana. A la gala va oferir una balada intimista que ell mateix va explicar que és “el tipus de cançó que li agradaria fer fora”.
Els quatre finalistes que ja no es jugaven res van oferir diverses actuacions d’exhibició: la Claudia i l’Olívia van protagnoitzar el retorn als duets amb “Yes sir, I can boogie”; el Guille va destacar amb “Tengo todo excepto a ti” i la Cristina es va mostrar juganera amb “Mamma knows best”. La Claudia va cantar després “El cielo”; i l’Olívia, “Tengo un pensamiento”. L'altre duet de la nit va ser el de la Cristina i el Guille amb “Mariposas”. Alguns van considerar a xarxes que tant en parella com individualment, tots dos havien estat millors que les seves companyes.
L’artista convidada de la nit va ser l'Edurne, també exconcursant i exfinalista, que va interpretar “Santa Claus llegó a la ciudad”.
Aitana, Amaia i un xandall que tothom recorda
La gala també va recuperar un dels moments més comentats de la setmana: la visita d’Aitana i Amaia a l’acadèmia. La Claudia i l’Olívia es van mostrar preocupades per haver-les rebut en pijama i xandall, però la Chenoa s’ho va prendre amb humor. "El xandall sempre és benvingut”, va dir per recordar, una vegada més, un dels seus moments més virals.
En l’última votació de favorit de l’edició, la Cristina va ser primera amb un 32%. Enmig de la celebració, el top se li va rebentar i va haver de sortir ràpidament perquè li arreglessin. La van acompanyar en el top 3 el Guille i la Claudia.
La gala va tenir un clar regust de comiat: agraïments al jurat, a la Miriam, a la Chenoa i als professors. Tot plegat, en una nit en què la presentadora encara va protagonitzar una petita errada en anunciar els finalistes, que després va esmenar. Aquests són l’Olívia, la Cristina, la Claudia Arenas, el Guille Toledano i en Tinho.
El pròxim dilluns, 15 de desembre, un d’ells és convertirà en el guanyador d’aquest “talent show” musical que s’emet des del Parc Audiovisual de Terrassa. Les llums de l’acadèmia on han conviscut tres mesos i les del plató 3, on s’hauran celebrat les 14 gales d’aquesta edició, apagaran els llums entre confeti i celebració i només quedarà un gran dubte per resoldre. Quan es tornaran a encendre? Potser en la roda de premsa del pròxim 16 de desembre els responsables de la productora del programa (Gestmusic) i la plataforma on s’emet (Prime Video) en donaran alguna pista.