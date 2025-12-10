"El Trencanous" rebentarà LaFACT de Terrassa

Seran tres funcions per al públic general i dues per a escoles; les segones, aquest dijous i les genèriques, el cap de setmana. En totes, l'auditori de LaFACT estarà ple a vessar. Pràcticament no queden entrades per veure, un altre cop, "El Trencanous", l'espectacle de dansa basat en la cèlebre partitura de Piotr Ilitx Txaikovski, estrenada el 18 de desembre de 1892 (6 de desembre del calendari julià) al Teatre Mariïnski de Sant Petersburg. A Terrassa, a LaFACT, és la sisena temporada que el ballet s'escenifica interpretat per alumnes del PAR (Programa d'Alt Rendiment) en Dansa.
Més de 3.000 espectadors viuran aquest cap de setmana la màgia d’"El Trencanous" a la Factoria Cultural de Terrassa (LaFACT) amb la representació d'un tradicional conte nadalenc que ha esdevingut una cita imprescindible per a moltes famílies. Un any més gairebé s’han exhaurit totes les funcions. Les dedicades al públic general es desenvoluparan dissabte vinent, 13 de desembre, a les 18 hores, i diumenge, 14 de desembre, en dues sessions: a les 12 i a les 18 hores. La durada de l'espectacle és de 120 minuts. Els preus van dels 12 als 15 euros.
Aquesta és la sisena temporada que se celebra "El Trencanous" interpretat pels alumnes del PAR (Programa d’Alt Rendiment) en Dansa de LaFACT. L'espectacle s'havia dut a terme abans amb altres companyies. El PAR en Dansa és un projecte formatiu que es va posar en marxa l’any 2020 amb l'objectiu d'acollir ballarins d'arreu del món, d'entre 16 i 22 anys, "amb la intenció de donar-los l'impuls necessari per fer el salt a la vida professional", indica la institució cultural. El programa consisteix en un pla d'estudis de 35 hores setmanals "basat en la millora de la tècnica de la dansa, sigue clàssica o contemporània".
Sinopsi
En el primer acte, la història transcorre a Europa cap al 1870, la nit de Nadal. Durant una festa a casa de la Clara i en Fritz, el padrí de la Clara, Drosselmeyer, porta un trencanous com a regal especial. Després que el germà de la Clara l’espatlli, Drosselmeyer el repara i li torna. La festa acaba i la Clara, adormida, somia amb una batalla entre ratolins gegants i soldats liderats pel trencanous, que venç i es transforma en príncep. Junts viatgen al Regne de les Neus, on ballen envoltats de flocs de neu.
En el segon, la Clara i el Príncep inicien un viatge meravellós, s’acomiaden del Regne de les Neus i arriben al Regne de les Llaminadures on la Reina de Sucre celebra una festa en el seu honor. Ballarins de diferents regions del món interpreten les seves danses més representatives i els omplen de regals. El Príncep Trencanous i la Clara ballen un Grand Pas de Deux i es produeix un final apoteòsic on ballen tots junts celebrant el Nadal.
La direcció artística de l'obra a Terrassa correspon a Alba Nadal, amb coreografia de Rodolfo Castellanos sobre l’original de Màrius Petipà i Lev Ivànov. Els repetidors són Alba Nadal, Williams Castro i Cristina Benavent. El vestuari, de Carles Solé, amb Ana Pentinat com a cap de sastreria i Paula Palacios, Queralt Sánchez, Valentina Milagros González i Bea Pastora coma a ajudants.
La fitxa tècnica es completa amb Sergi Plana (cabassuts), Alejandro Guirao, Queralt Sánchez, Valentina Milagros González, Bea Pastora, Vivian Isabel Torralba, Héctor Marcuende i Mònica Miranda Ruiz (arranjaments cap trencanous), Damaret (postissos), Ahlam Afourid, Paula Gómez, Alejandro Guirao, Laura Jove, Lucia Minchol, Laura Mora, Carlota Petite, Lorena Pizarro, Jan Roca i Gimena Soler. A la perruqueria, Mónica Miranda, Judith Ortiz, Lara Perea i Silvia Vergara. Noemí Batllori Vidal és la responsable del disseny escènic.
Aquests són els rols principals, repartits en les funcions:
-Clara: Minerva Barca, Inês Roque i Louna Yvonneau.
-Drosselmayer: Laia Solís i Julia Pardo.
-Pare: Tigran Stephanian.
-Mare: Clara Voltas i Claire Narat.
-Fritz: Carla Díez i Minerva Barca.
-Rata Reina: Julia Pardo i Laia Solís.
-Trencanous: Víctor Jiménez.
-Cavalier: Francesc Saura.
-Fada de sucre: Sofía Poblete.
-Fada de sucre (variació): Carolina Rehues, Sofía Poblete, Julia Navarro i Lifei Serrano.
-Solista Vals de les Flors: Julia Pardo, Louna Yvonneau i Laia Solís.
-Coda Flor Solista: Julia Pardo.
-Dansa espanyola: Minerva Barca i Inês Roque, Noa Martín i Carolina Rehues.
-Coda dansa espanyola: Inês Roque i Noa Martín.
-Dansa Russa: Helena Miralles, Tigran Stephanian i Claire Narat, Carla Díez, Tigran Stephanian i Julia Gil.
-Coda dansa russa: Helena Miralles i Claire Narat, Carla Díez i Júlia Gil.
-Dansa àrab: Clara Voltas, Rocío González, Julia Navarro, Claire Narat, Laia Solís i Elettra Mariachiara.
-Coda dansa àrab: Rocío González, Clara Voltas, Elettra Mariachiara, Laia Solís i Julia Navarro.
-Dansa xinesa: Carla Díez, Fabiana Miceu, Julia Gil, Noa García, Inês Roque i Helena Miralles.
-Coda dansa xinesa: Julia Gil, Carla Díez, Noa García i Helena Miralles.
-Merlitones: Lifei Serrano, Louna Yvonneau, Tigran Stephanian, Minerva Barca, Julia Navarro i Carolina Rehues.
-Coda Merlitones: Lifei Serrano, Louna Yvonneau, Tigran Stephanian, Minerva Barca, Julia Navarro i Carolina Rehues.
-Cos de ball: Abril Pulgar, Amparo Ochoa, Beatriz Robles, Carla Díez, Carla Nieto, Carolina Rehues, Claire Narat, Clara Voltas, Elena Kathariou, Elettra Mariachiara, Fabiana Miceu, Helena Miralles, Inês Roque, Julia Gil, Julia Navarro, Julia Pardo, Laia Solís, Lifei Serrano, Louna Yvonneau, Mª Catalina Celis, Mª del Mar Espinosa, Minerva Barca, Nicia John, Noa García, Noa Martín, Rocío González i Sofía Poblete.
-Alumnes Ballet Academy Manresa: Èlia Boixadera, Etna Meseguer, Alba Pallàs, Valentina Pujol, Arlet Pradas i Ítaca Romeu.
-Col·laboracions: Institut Terrassa, Ruth Casas, Ferran Valenzuela.