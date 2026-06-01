Un carril de piscina per nedar en cultura a Terrassa

Pretén esdevenir un entorn “on passen coses”. El Club Natació Terrassa ha posat en marxa “El Carril Cultural”, un nou espai d’activitats culturals que neix amb la voluntat “d’ampliar l’oferta social de l’entitat i reforçar el seu paper com a punt de trobada més enllà de l’activitat esportiva”.
Els responsables de la iniciativa programaran “propostes orientades a fomentar la cultura, el benestar i el desenvolupament personal dels socis i les sòcies”. Durant la presentació, realitzada divendres passat, el vicepresident segon de l’àrea social, Manel Pérez, va destacar la necessitat d’entendre l’esport “com un element integral dins la vida de les persones i de la comunitat”.
“L’esport forma part de la nostra estructura social i cultural. L’esport és salut? Diríem tots que sí sense reflexionar massa. L’esport són valors? És educació? També diríem que sí. Poques vegades ens hem fet la pregunta de si l’esport és cultura quan, en realitat, hi ha molts punts de contacte: les emocions, els sentiments... Volem crear un espai on es pugui fer pràctica esportiva i cultural; aquest és el nostre repte. També volem continuar obrint-nos a la ciutat i al barri, i fomentar el ‘mens sana in corpore sano’ dels clàssics”, va afirmar Pérez.
Sortides
Domènec Escanilla, membre de la vocalia de cultura impulsora del projecte “El Carril Cultural”, va detallar les principals línies d’actuació que estructuraran el nou espai: “Hi haurà presentació de llibres, club de lectura, visites a escenaris relacionats amb la lectura, sortides de teatre, conferències de diferents àmbits, suport a certàmens literaris locals, i accions de cooperació i solidaritat”. L’entitat assegura que reafirma la seva aposta “per innovar i adaptar-se a les noves necessitats dels seus socis, tot ampliant els espais de relació i participació dins del club”.
La presentació del llibre “XXL, de l’or olímpic a la lluita contra la gordofòbia”, de Paula Leitón, inaugurarà el nou espai divendres vinent. El 10 de juny començarà el club de lectura amb “L’ombra del vent”, de Carlos Ruiz Zafón.