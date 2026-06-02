Un tresor d'originals del còmic britànic a Terrassa

Una frase lapidària d’un dels organitzadors resumeix la importància i el valor, difícilment calculable, de les obres que s’exposen aquests dies a l’Arxiu Tobella en el marc del festival Ègarcòmic: si desaparegués qualsevol d’aquestes peces, no hi hauria una altra en el món, només còpies. Perquè són úniques, perquè el que penja de les parets de l’espai expositiu de la placeta de Saragossa fins al dissabte és un assortiment dels originals que van dibuixar diversos artistes per a Fleetway Publications en les dècades dels 1960 i 1970. Tots pertanyen a dos col·leccionistes de Terrassa que han dut a terme durant anys i anys una labor de picapedrer per atresorar aquests exemplars. Són 17 les peces que es mostren a la sala.
Sis de les obres són propietat de Juan Rojas. Onze, d’Alejandro M. Viturtia. L’exposició, titulada “Viatge al centre del còmic britànic: els meravellosos personatges de Fleetway”, es podrà visitar fins divendres vinent, de 17.30 a 20.30 hores, i el dissabte, de 10 a 14 i de 17.30 a 20.30 hores.
Durant les dècades dels 60s i 70s, Fleetway Publications va esdevenir la gran potència del còmic al Regne Unit. Presentava relats de gènere, ja fossin bèl·lics, de western o romàntics, però el seu llegat més perdurable són els seus personatges, que han marcat generacions senceres de lectors. Aquest extrem subratllen els organitzadors de Ègarcòmic, que emfatitzen el desenvolupament de figures com Archie el Robot, Zarpa de Acero, Mytek, Kelly “Ojo Mágico”, Spider, Olac el Gladiador o els germans Wild. Ells eren els protagonistes d’històries trepidants en les quals es combinaven l’humor, la ciència-ficció, l’espionatge, el terror i les aventures.
L’exposició es podrà visitar fins divendres vinent, de 17.30 a 20.30 hores, i el dissabte
El mercat sòlid i recurrent de les publicacions era l’espai de la Commonwealth, on milions de lectors esperaven amb avidesa les noves entregues. No obstant això, els personatges van reeixir a l’Europa no angloparlant. Van traspassar fronteres i Espanya no va ser una excepció al fenomen. Tot i que els còmics van ser publicats per altres editorials, es van popularitzar a partir de 1964 de la mà d’Ediciones Vértice. La força dels personatges es va imposar malgrat les edicions sovint irregulars, amb pàgines reorganitzades i episodis desordenats. El cas d’“Esther i el seu món” és paradigmàtic de l’èxit entre el públic femení. Els impulsors del certamen subratllen que, a més, Fleetway va esdevenir una escola fonamental per a molts dibuixants espanyols, que hi van començar o consolidar les seves carreres: “Per això, la seva història està intimimament lligada a l’evolució del còmic al nostre país”.
Les 17 obres són originals a 1/2 escala (tres, portades), de les dimensions amb les quals dibuixaven artistes com Purita Campos, Rafael López Espí, Ruggero Giovannini, Carlos Roume, Edward Drury, Massimo Belardinelli, Francisco Solano López, Reg Bunn, Ted Kearon o Enrich. Ho feien amb plomí, no amb retolador calibrat, ni, per descomptat, en un ordinador.