Dels 13 als 80 anys: el jazz a Terrassa té relleu

"Podem descansar tranquils. El relleu està assegurat". Quan en altres ordres de la vida, com s'apunta des de temps immemorials, creix el descoratjament sobre els protagonistes de l'avenir, Adrià Font deixa clar el seu optimisme sobre la secció rítmica del futur que li pertoca. La renovació en el jazz de Terrassa no perilla. I aquest dijous, per a demostrar l'asseveració, Font puja de nou a l'escenari de la Nova Jazz Cava, casa seva, per compartir-lo amb tres joves. En realitat, amb dos joves i un adolescent, gairebé un nen, perquè el trompetista Martí Costalago té 13 anys. El contrabaixista Òscar Garcia, no molts més: 19. Oriol López, al piano, en té 31.
La jam session de cada dijous a la Nova Jazz Cava, doncs, no serà una jam session de les convencionals. Gairebé cap ho és, per definició, però la d'aquest 27 de novembre adquireix un caràcter especial, celebratori, únic. La primera part, la d'actuació programada, la protagonitzaran l'admirable bateria octogenari i els nois, amb una proposta de títol inequívoc: "Dels 13 als 80", a partir de les 21.30 hores. Després, el desenvolupament de la jam dirà.
El quartet, en realitat, serà quintet en esperit, perquè l'Adrià, impulsor de la sessió, és un admirador confés del llegendari Art Blakey i els seus Jazz Messengers, que sovint es convertien en una espècie de taller, o d'universitat, de plataforma, per a músics joves de jazz. Blakey esdevindrà el fonament del repertori d'un recital que a Font li genera "molta il·lusió".
Fundador
El popular bateria , l'home que va tocar amb Tete Montoliu i Johnny Griffin, entre molts altres, va ser un dels impulsors del jazz a Terrassa i membre fundador del Club de Jazz d’ Amics de les Arts i Joventuts Musicals i va col·laborar en la construcció de la primera Jazz Cava, situada al carrer de Sant Quirze. Quan formava part, fa mig segle, del Quintet d'Egara, "a Terrassa no hi havia molta gent que toqués jazz", reconeix. El panorama ha canviat, "i ara es viu un esclat de bons músics, que han après molt bé i han escoltat molt bé".
Diu la Nova Jazz Cava en la presentació del concert d'aquest dijous que, una vegada més, "el bateria terrassenc posa de manifest la seva generositat: actua com a mestre i referent, però també com a aprenent amb els més joves. I és que aquesta jam session no és només un concert, sinó un diàleg musical entre generacions".
Entre Martí Costalago, Òscar Garcia i Oriol López sumen 63 anys. Als seus 80, Adrià Font, Premi Jazzterrasman 2009, Capgròs de l’any 1999, declara alt i clar que la jam session especial d'aquest dijous servirà per demostrar "que el jazz no està mort". El relleu, repeteix, està assegurat "i els seus protagonistes són molt valuosos". Potser algun d'ells arriba a tocar, com ha fet el deixeble de Blakey, més de 600 vegades a la Cava.