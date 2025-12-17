Uns magnífics 25 anys d'orquestra de cambra a Terrassa

La tarda dominical no serà l’única fita d’aquest any de celebració, però sí el colofó esperat, i magnífic. L’Orquestra de Cambra Terrassa 48 (OCT48) bufa les espelmes del seu primer quart de segle amb un recital especial, pel seu significat i per la data prenadalenca triada. Serà a l’Auditori de Terrassa, aquest diumenge vinent, a les 18 hores.
I serà “Magníficat!” segurament per tot plegat, però, primer, perquè aquest és el títol del concert, dedicat a aquest “monument musical de Johann Sebastian Bach” que el geni alemany (Eisenach, 1685-Leipzig, 1750) va compondre “combinant moments festius i de reflexió, moments majestuosos i de contemplació”. El “Magníficat!” de Bach marcarà l’esdevenir d’una tarda que completaran altres dues obres: “Concerto grosso op. VI n.8” d’Arcangelo Corelli, i unes “Nadales” arranjades per Albert Guinovart. La primera, segons destaca l’OCT48, és “una obra de gran bellesa i frescor composta expressament per la Nit de Nadal” pel compositor italià nascut l’any 1653 i traspassat el 1713. La segona obra correspon al compositor català Albert Guinovart, autor dels arranjaments de les “Nadales” que oferirà l’orquestra de cambra. Aquesta pujarà a l’escenari acompanyada del Cor de Cambra Femení Scherzo i del director Esteve Nabona.
L’OCT48 subratlla que el concert té especial rellevància, ja que culmina la celebració del primer quart de segle d’existència d’aquesta formació estable, ara integrada per catorze músics, que està especialitzada en el repertori escrit per a cordes. No obstant això, en els seus programes intenta (sempre) fer un pas endavant per a la divulgació, per apropar la música a la gent, per desmuntar dogmes i classificacions simples.
Investigació i proximitat
Fundada en la seva forma i filosofia actuals l’any 2000, ha donat impuls a la difusió de la música, combinant investigació i proximitat. Perquè, com assenyala Quim Térmens, el seu director, “la música apel·la les emocions humanes que tots experimentem, tinguem més o menys formació”.
Per això, per exemple, l’OCT48 ha tornat a organitzar enguany (ja van tretze edicions) el Festival d’Estiu Seu d’Ègara, amb set propostes ben diverses i amb una mitjana d’ocupació del 90%. Per això van tocar al juliol amb David Carabén (cantant i guitarrista de Mishima), també a les Esglésies de Sant Pere. En el mateix recinte van sonar l’endemà melodies cinematogràfiques. I el 21 de setembre l’orquestra va oferir el concert “Propera parada. Viena”. El 12 d’octubre. “La connexió escocesa” i el 16 de novembre, una aventura musical, “All you need is love”, amb Litus.
Amb el suport de l’Ajuntament, la Generalitat i la Diputació de Barcelona, el conjunt ha dut a terme concerts per tot Catalunya i per diverses poblacions espanyoles, Ha col·laborat en produccions simfonicocorals i ha enregistrat peces per als segells Ars Harmònica, La Mà de Guido, la Corporació Catalana de Ràdio i Televisió i pel Centre Robert Gerhard.
Aquest diumenge, amb Johann Sebastian Bach, però també amb Corelli i Guinovart, en una hora i vint minuts, l’orquestra “vol oferir aquest cant a l’esperança sobre tot el que ha de venir”.