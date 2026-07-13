Un eriçó i un ramat s'obren pas a Terrassa, i també un os, i l’home que posa els carrers. El Roc Blanc és el nou escenari del Festival Didó de Titelles i Música.
Resulta complicat desprendre’s de clixés, però per a això s’organitzen certàmens com el que se celebrarà a Terrassa. L’univers de les marionetes “s’associa a vegades a una estètica molt concreta”, en paraules de Jordi Palet, però en realitat es tracta d’un art tan variat com la resta. Palet és el director artístic del Festival Didó de Titelles i Música, que tindrà lloc a Terrassa de dijous a diumenge vinents i que enguany arriba amb doble canvi, un d’estació i un altre d’ubicació. El primer és evident. Les titelles ja no són espectacle d’hivern (només) a Terrassa. El segon: la cita es trasllada del Centre al Roc Blanc, aprofitant el nou casal cívic d’aquest barri i els seus voltants. Tot plegat, a partir d'aquest dijous, 16 de juliol.
Consagrades i emergents
El programa, del tot gratuït, s’inaugurarà a les 19.30 hores amb un espectacle que, segons Jordi Palet, constitueix “una declaració de principis”. Es tracta de “Transhumància”, una proposta itinerant de la companyia Xip-Xap que començarà al casal cívic i farà un recorregut per la zona durant 50 minuts. “És un lloc prou tranquil per encabir el món de les titelles”, ressalta el director artístic d’un festival que combina la presència de companyies consagrades amb grups emergents. “De vegades, les coses més extraordinàries passen molt a prop de casa”, afirma l’organització d’un esdeveniment concebut com “una invitació a deixar-se sorprendre per històries, música i personatges que fan volar la imaginació i converteixen l’espai públic en un lloc de trobada per a tota la família”.
“La transhumància és la migració estacional dels ramats a la recerca de les pastures allà on n’hi hagi segons l’època de l’any: pastures a la muntanya a l’estiu i pastures a la plana a l’hivern. I així són els nostres pastors, porten el seu ramat allà on el públic està reunit per gaudir del teatre de carrer”. Així resumeix Xip-Xap la seva proposta, una producció ideada i dirigida per Jordi Granell, Oscar Ribes i Oriol Granell.
“On és l’eriçó?” és el títol de l’obra representada per la companyia Txo Titelles programat per a divendres, a les 18 hores, al casal cívic. Esther Cabacés, autora de l’obra i narradora, presentarà la història d’una titellaire que arriba carregada amb una motxilla a l’esquena i un cistell sota el braç ple de branquillons, pinyes i pedretes. Explica als infants que li agrada molt anar d’excursió: pujar muntanyes, baixar a les valls, creuar rierols i passejar pels prats. Animada, decideix ensenyar-los què li va passar una tarda en una de les seves caminades pel bosc.
El següent espectacle, “Un 8”, de la Cia. Inflable, amb direcció de Jordi Vilà, tindrà lloc al pati de l’Escola Ponent del Roc Blanc en sis funcions: divendres (a les 19 i les 20.30 hores) i dissabte (11.30, 13, 19 i 20.30 hores). L’obra és una producció de 20 minuts que apunta “directament al cor”, segons Palet. Basat en el conte “Un viatge a les estrelles”, de Clàudia Vilà, es construeix “com una metàfora del procés de comiat, de l’acceptació de la pèrdua i de la dificultat de ‘deixar anar’ des del punt de vista d’un nen”. Entre l’actualitat i el record, la creació i la memòria, un nen viatja amb la seva iaia cap a l’infinit, un vuit que descansa. La proposta és una experiència immersiva dins d’una carpa inflable “que transforma la pèrdua en poesia, la distància en contacte i l’adeu en un viatge emocional que parla de vida, amor i records compartits”.
Un os i uns pagesos
“El meu amic Brutus”, previst per a divendres a les 19.30 hores, és també un espectacle itinerant que començarà al casal cívic del Roc Blanc. Príncep Tolitau és la companyia darrere aquesta producció dirigida per Marc Hervàs que narra les vicissituds d’en Brutus, un os bru, curiós, afable i divertit, “a qui agrada abraçar la gent, ensumar el que mengen i gratar-se l’esquena als arbres i les parets”. En Brutus i la seva família, uns pagesos esbojarrats, “decideixen un bon dia deixar la cova on viuen per anar a veure món, i per intercanviar les pomes de seu hort per històries i contes”.
De Girona arriba “La Mulassa”, una funció de l’Associació Baba Babarota, dedicada a la recuperació, difusió i dinamització del patrimoni festiu i llegendari de la capital del Gironès. La mulassa és una figura de bestiari festiu que es transforma en un teatret de titelles itinerant. L’espectacle, amb la participació de La Mulassa de Terrassa, es realitzarà dissabte a les 12 hores, amb un recorregut que s’iniciarà a la plaça del Roc Blanc.
El grup El que Ma Queda de Teatre representarà “SÒMION. La ciutat dels oficis impossibles”, dissabte, a les 18 hores, al casal cívic. A la ciutat imaginària tots els oficis són ben peculiars: l’home que posa els carrers, el despertaire, el pintor de fulles d’arbre, la cosidora de cors trencats… “Putxi Nel·li, desmuntant rutines”, de La Mà de l’Artista, omplirà dissabte (19.30) la plaça del Roc Blanc amb l’energia de dues criatures. La cloenda del festival anirà a càrrec de la Cia. Deliri, diumenge, a les 12, al casal cívic, amb “Beee!”, una oda a l’ecologia.