Festival polifònic a Terrassa: de Salvat-Papasseit a Astor Piazzolla

El cinquè Festival Internacional de Cant Coral Ciutat de Terrassa ha travessat aquest passat cap de setmana el seu equador i s'afanya a viure aquest divendres la seva última jornada després de tres concerts reeixits. Aquest dissabte passat, a l'Auditori Terrassa, la Coral Cantiga va desplegar un repertori que amalgama poesia i música polifònica sota el títol "El camí del desig", i amb dramatúrgia de Carla Coll, de la companyia Els Pirates Teatre i direcció musical de Montserrat Meneses i Sendrós. L'actuació, amb més de 60 cantaires damunt l'escenari, es va endinsar en l'obra d'artistes tan dispars com Joan Salvat-Papasseit, Josep Carner, Toti Soler, Clara Peya, Maria-Mercè Marçal, Joan Maragall, Manel o Ovidi Montllor. Aquest divendres vindrà música d'Astor Piazzolla.
La històrica coral va sorprendre el públic amb un espectacle innovador en plantejar, més enllà de la interpretació musical, una proposta escènica dinàmica, trencant els motlles clàssics de la disposició coral.
Bi Hotsak va obrir el programa dijous passat a la Seu d'Ègara. Aquesta associació coral mixta, creada el 2018 per iniciativa de la seva directora, Beatriz Zurimendi, és originària de Laudio (Àlaba). En el concert inaugural del certamen va proposar un viatge sonor i fresc que va abastar des de peces del repertori clàssic basc a obres de biaix melòdic pròximes al pop i rock. Amb una sonoritat imponent i gran riquesa tímbrica, el cor va aprofitar l'acústica del temple per desenvolupar una interpretació plena de força.
Terrassa Ciutat Coral tancarà el seu festival internacional aquest divendres vinent, a les 19.30 hores, a l'Auditori Terrassa, aquesta vegada amb la presència del Coro de Cámara del Colegio Nacional de Buenos Aires
La Seu d'Ègara va acollir també, l'endemà, la proposta de Choir +, un cor madrileny d'homes amb un repertori enfocat a la música pop i amb arranjaments elaborats especialment per a ells per Kodiak Agüero. El seu concert va ser exemple de refinat gust estètic i mescla de modernitat amb rigor conceptual.
Cloenda argentina
Terrassa Ciutat Coral tancarà el seu festival internacional aquest divendres vinent, a les 19.30 hores, a l'Auditori Terrassa, aquesta vegada amb la presència del Coro de Cámara del Colegio Nacional de Buenos Aires, una formació argentina de 40 veus dirigida pel prestigiós Lucas Echaniz des del 2019. El repertori programat estarà format per tres blocs: un clàssic, un d'havaneres i, per acabar, un ampli ventall de música iberoamericana. De Felix Mendelssohn a Astor Piazzolla, de Claudio Monteverdi a Guido López Gavilán, el cor de la Universidad de Buenos Aires promet un concert divers, amb obres acadèmiques però també altres de populars. L'entrada general té un preu de 12 euros.