Terrassa participa a la trobada europea de joves cantaires: "Projecta el prestigi pedagògic"

El món coral terrassenc va viure aquest diumenge una altra fita significativa amb la participació del Cor de Veus Blanques del Conservatori a la inauguració de l’Europa Cantat Junior. Aquest esdeveniment, que enguany arriba a l'11a edició, és una trobada que se celebra cada tres anys i que aquest diumenge va reunir a Girona 1.200 cantaires de 43 corals de tot el continent.
Es tracta del festival internacional de referència per a cors de menors de 18 anys que, fins diumenge vinent, 19 de juliol, converteix Catalunya en la capital mundial del cant coral.
La formació terrassenca, dirigida per Rosa Maria Ribera, va sumar el seu talent al gran grup de 200 cantaires de diverses poblacions catalanes que representaven el Secretariat de Corals Infantils de Catalunya (SCIC). Tots plegats van protagonitzar l'espectacle inaugural, titulat "Baixem a la plaça", sota la direcció artística de Jaume Sala i amb la col·laboració d'un conjunt de músics format de Jordi Figaró (tenora), Gregori Ferrer (piano), Joan Torra (percussions) i l'egarenc Pep Coca (contrabaix). Un altre terrassenc, Daniel Garcia, hi va col·laborar de manera estreta amb arranjaments.
Durant la setmana es duran a terme a Girona diverses activitats incloses en aquest festival itinerant i no competitiu durant el qual conviuen 1.200 infants i joves de 43 corals procedents de 12 països, del Canadà a la Xina, passant per Alemanya, Estònia o els Països Baixos.
Llenguatge universal
En l'obertura del certamen, "la música ha esdevingut el llenguatge universal", en paraules de Rosa Maria Ribera. "Els cantaires catalans han pogut mostrar la riquesa de la nostra tradició a les delegacions internacionals en un context d'intercanvi cultural únic, ideal per descobrir noves sonoritats i maneres d'entendre el cant en altres cultures", ha afegit la directora, per a qui "haver preparat un repertori d'aquestes característiques i participar en un projecte coral de gran format com el de l'SCIC ha representat un repte pedagògic i artístic extraordinari pels cantaires del Cor de Veus Blanques del Conservatori de Terrassa".
A més, el festival compta en la seva programació amb nou tallers intensius conduïts per una quinzena de professionals de la direcció i la formació coral. L'exigència tècnica de l'espectacle inaugural i el contacte amb projectes d'aquest nivell internacional suposen un salt qualitatiu molt important en la maduresa dels cantaires. Amb la col·laboració a l'Europa Cantat Junior, el Cor de Veus Blanques "no només consolida el seu projecte educatiu, sinó que projecta el nom i el prestigi pedagògic de Terrassa en l'elit de la música coral".