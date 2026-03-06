DiCaprio a Terrassa en la setmana dels premis Oscar

Nova edició de la Setmana dels Oscars al Cinema Catalunya de Terrassa, amb fins a nou pel·lícules nominades als premis de Hollywood.
La programació especial de la 5a edició de “The Oscars Week” suma un total de 64 nominacions, amb films com "Los pecadores", "Una batalla tras otra", "Sirat" (amb participació terrassenca) o "Frankenstein".
Del 13 al 19 de març, el Cinema Catalunya de Terrassa organitza la cinquena edició de “The Oscars Week”. Durant aquesta setmana les dues sales del carrer de Sant Pere oferiran una programació especial dedicada als premis Oscar, coincidint amb l’entrega dels premis que es celebrarà el proper 15 de març, durant la matinada de diumenge a dilluns.
A la cartellera del cinema municipal hi haurà nou propostes relacionades amb les estatuetes més famoses de Hollywood, sumant entre totes elles 64 nominacions.
Entre els films que es projectaran s’hi troba "Los pecadores", pel·lícula que ja ha fet història batent el rècord absolut de nominacions, amb un total de 16. Comparteix el cartell de favorita en la categoria de Millor Pel·lícula juntament amb "Una batalla tras otra", el film de Paul Thomas Anderson nominat en 13 categories. Està protagonitzat per Leonardo DiCaprio, que optarà al seu segon Oscar com a Millor Actor Principal, al costat de Sean Penn i Benicio Del Toro, nominats tots dos en l’apartat de Millor Actor de Repartiment.
Més categories
També en la categoria de millor interpretació destaca Timothée Chalamet, que encapçala el repartiment de "Marty Supreme", film que compta amb nou nominacions. En el mateix nombre de categories ha estat nominada "Frankenstein", la pel·lícula dirigida per Guillermo del Toro que es podrà veure per primer cop a la gran pantalla del Cinema Catalunya.
D’altra banda, tres dels cinc films que competiran en l’apartat de Millor Pel·lícula Internacional es podran gaudir en aquesta edició de The Oscars Week. Són la noruega "Valor sentimental" (nou nominacions), guanyadora del Gran Premi del jurat al Festival de Cannes; la brasilera "El agente secreto" (quatre nominacions), guardonada també a Cannes en les categories de Millor Actor i Millor Direcció, i la coproducció catalana "Sirat", que està nominada també en l’apartat de Millor So.
Animació
El públic familiar també trobarà el seu espai dins l’oferta d’aquesta cartellera especial. Durant el cap de setmana es projectaran les històries de "Little Amélie" i "Arco", que optaran a l’estatueta com a Millor Pel·lícula d’Animació.
Segons els responsables del cinema municipal, "per tal d’oferir la possibilitat de gaudir del màxim nombre de propostes, els horaris de les sessions s’han repartit de manera equilibrada al llarg de tota la setmana, de divendres a dijous". Com sempre, el Cinema Catalunya programarà sessions en versió doblada, així com també en versió original subtitulada. Per consultar tots els horaris i adquirir les entrades només cal adreçar-se al web del cinema, o bé, de manera presencial, a la taquilla del carrer de Sant Pere.