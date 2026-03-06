La dansa al carrer es muda al Teatre Alegria de Terrassa

Amb la dansa de carrer passa el que ha passat amb el Festival Jazz Terrassa. La programació doble de Dansa Metropolitana prevista per a aquest dissabte al raval de Montserrat no se suspendrà per les inclemències meteorològiques, però canviarà de lloc. Les representacions de “Pies de gallina” i “A medio camino”, programades al raval de Montserrat a partir de les 18 hores, es duran a terme al Teatre Alegria; a la mateixa hora i amb entrada lliure.\r\n\r\nAixí ho ha confirmat aquest divendres l’Ajuntament, que ha inclòs totes dues propostes en el programa d’arts escèniques del primer semestre del 2026. “Pies de gallina” és una exploració del vincle entre dues dones dirigida i interpretada per Ana F. Melero i Luna Sánchez. Segons les creadores, l’equilibri de les dones entre sostenir i esfondrar-se “es converteix en el centre de gravetat de la trobada”. El concepte de l’obra s’inspira les expressions “tenir la pell de gallina” i “caminar amb peus de plom”.\r\n\r\nEl segon espectacle, “A medio camino”, és una creació d’Agnès Sales i Héctor Plaza amb tres ballarines: Agnès Sales, Selam Ortega i Miranda Alfonso. Amb cada gest, cada integrant del trio aporta memòria i una veu “que les uneix, les travessa, les sosté”, del conflicte al joc.\r\n