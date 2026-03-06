Els concerts de jazz a l'aire lliure es traslladaran de lloc per la pluja

La incògnita meteorològica ha deixat de ser incògnita, no en les prediccions, sempre subjectes a petites o grans alteracions, sinó en la decisió final respecte al lloc de celebració. El Club de Jazz Terrassa ha resolt aquest divendres actuar amb l’antelació suficient tenint en compte les previsions: els concerts a l’aire lliure del primer cap de setmana del Festival Jazz Terrassa es traslladaran d’ubicació. De les places a aixopluc, a la Nova Jazz Cava. En el cas del pati del MNACTEC, a l’interior del mateix museu. La decisió s'ha fet pública unes hores abans de la inauguració oficial del 45è Festival Jazz Terrassa, celebrada aquest divendres al vespre.
El trompetista terrassenc Oriol Vallès i la saxofonista barcelonina Irene Reig han estat els encarregats de la melodia musical després dels discursos oficials, amb un concert inaugural en format de quintet amb Jöel Gonzàlez al piano, Giuseppe Campisi al contrabaix i Joan Casares a la bateria, transitant de les composicions de l’Oriol a les de la Irene, nuant propostes recents amb estàndards, mirant endavant i, al mateix temps, rememorant aquells inicis conjunts que van compartir fa més d’una dècada, en la flor de la joventut, a Filadèlfia. Sembla que parlem de veteraníssims. Ho són per la seva trajectòria, però tots dos van néixer el 1993.
Abans, Maria Miralda, presidenta d’Amics de les Arts, entitat que engloba el club jazzístic, ha agraït el suport de les administracions públiques i de diverses empreses privades per organitzar un esdeveniment “que va més enllà de la música” i ha esdevingut un referent “més enllà del nostre país”. Jordi Ballart, alcalde de Terrassa, ha qualificat el festival de “projecte col·lectiu amb una història d’èxit a Terrassa”.
Tot estarà preparat per a la festa d'aquest diumenge, a les 19 hores, quan Guim Balasch rebrà el premi Jazzterrasman a la Nova Jazz Cava, on deixarà anar el seu agraïment com millor sap fer-ho, amb el seu saxo alt, i aquest cop amb una dotzena de músics
El temps borrascós afectarà el primer cap de setmana del festival. El concert gratuït de Tòfol Martínez Blues Band programat per a aquest dissabte, a les 12 hores, a la Plaça Vella, es traslladará a la Nova Jazz Cava, amb aforament limitat i obertura de portes a les 11.30 hores. A la mateixa hora es desenvoluparà a la Biblioteca Central de Terrassa (BCT) l’aperitiu musical “Estàndars en català”, amb la veu de Maria Betriu, la guitarra d’Arnau Gil, el contrabaix de Johannes North i la bateria d’Adrià Font. La jornada acabarà a les 21.30 hores amb una Nova Jazz Cava plena de gom a gom per rebre Carles Benavent i Felix Pastorius i el seu projecte “Bluestorius” (amb Roger Mas al piano i Toni Pagès a la bateria), amb totes les entrades exhaurides.
El pianista Luismi Segurado, liderant un trio amb Masa Kamaguchi (contrabaix) i Santi Colomer (bateria), també veurà canviat l’emplaçament del seu concert, que s’havia de realitzar a plaça Catalunya i tindrà lloc igualment a la Nova Jazz Cava. Això serà a les 12 hores d'aquest diumenge. Mitja hora després s’iniciarà al MNACTEC el recital de Belén Bandera & Carla Motis (cantant la primera, guitarrista la segona), escortades totes dues pel contrabaixista Horacio Fumero. L’actuació, prevista al pati del museu, es mudarà segurament a l’interior del mateix recinte de la rambla d’Ègara.
