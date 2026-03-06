Què s'ha de fer amb la classe mitjana?

Entre el mite i i la justificació política, entre el concepte i la realitat social. Potser entre aquests punts es mourà el debat previst per a aquest dissabte a la llibreria Synusia amb el llibre “¿Qué hacemos con la clase media?”, de l’investigador Antonio Gómez Villar, com a eix i centre d’irradiació de l’intercanvi. Hi serà l’autor, professor de Filosofia de la Universitat de Barcelona (UB) que ha escrit un assaig atenent a l’“estructura de sentiment” de la classe mitjana, a les maneres en què aquesta experiència vital és viscuda “i a com es dona en la pràctica”.\r\n\r\nLa presentació del volum tindrà lloc a la llibreria emplaçada a l’Ateneu Candela a les 11 hores, amb la participació de la llibretera Celia Fernández. Una de les línies que vertebren el text de Gómez Villar remet a la consideració que “classe mitjana” no és tant un corpus ideològic ni una doctrina precisa, “quant un to afectiu i una atmosfera sentimental”.\r\n\r\nL’investigador sosté que, des de mitjan segle XX, les societats occidentals “s’han articulat entorn del privilegi polític i cultural que va adquirir la classe mitjana”, entesa com a horitzó d’integració i utopia per a la classe treballadora. El concepte de classe mitjana “va institucionalitzar els legítims anhels d’ascens social”. Gómez dedica una atenció especial a l’experiència del desclassament perquè ofereix claus per pensar “com s’ordeixen les relacions de classe, les transformacions subjectives i els jocs simbòlics de poder”. En la nostra conjuntura, “la classe mitjana ha perdut la seva narració col·lectiva i la possibilitat de vehicular un horitzó de continuïtat temporal cap a un futur millor”.\r\n