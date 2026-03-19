Dones ballant a la serena a Terrassa

Està concebut per a dones “amb cossos no entrenats”, alienes a la dansa professional, de diverses franges d’edat, “que busquen un espai per imaginar i crear noves relacions amb el seu cos, amb el moviment i amb l’espai”. És “A la Serena”, un taller-laboratori intensiu de dansa dirigit per la coreògrafa Mari Paula i la l’artista terrassenca Cristina Trias Carrasco que aquests dies ha reunit a Terrassa una vintena de dones i que culminarà aquest divendres (17.30 hores) amb una mostra del procés de creació col·lectiva del projecte. La demostració tindrà lloc a l’Hort dels Frares, al parc de Vallparadís.
Les sessions es duen a terme des del 14 de març al Teatre Principal, Teatre Alegria i el mencionat parc, treballant primer “una part de moviment i espai de seguretat i complicitat entre el grup” i després una segona de creació. Mari Paula organitza l’estructura del procés però el servei municipal de Promoció Cultural subratlla que la creació final, projectada en la performance col·lectiva de 20 minuts, “acaba depenent de les participants”.
"Lake machine"
El taller acabarà aquest divendres, pero no passarà el mateix amb la presència de Mari Paula a Terrassa. La coreògrafa d’origen brasiler però afincada a Cantàbria oferirà aquest diumenge vinent, al Teatre Principal (18 hores), l’espectacle “Lake machine”.
Es tracta d’una obra que reinventa “l’univers clàssic al qual les dones s’han vist encadenades al llarg dels segles”, segons indica la presentació d’un treball que, naixent de la tradició del ballet i el teatre, rescata tres figures cabdals de l’art: Odette i Odile, del “Llac dels cignes”, i Ofelia, de “Hamlet”, “per alliberar-les dels rols de víctimes, boges o màrtirs als quals han estat condemnades pels senyors que van escriure les seves històries”. La funció, inclosa al programa Dansa Metropolitana, és també “una transformació autobiogràfica convertida en coreografia alliberadora”.
Mariana de Paula Ferreira, Mari Paula, (1984) és una ballarina, coreògrafa i gestora cultural nascuda al Brasil. Amb la seva primera creació, “Retrópica”, va rebre el Premi Nacional de Dansa-Funarte Klauss Vianna al seu país.