Guardó per a LaFACT: "Uneix dansa, creativitat i aprenentatge en un entorn professional real"

LaFACT ha rebut un Premi Catalonia FP Biz Day per la producció "Alícia, i la dansa de les mil meravelles", fruit de la col·laboració entre la institució cultural i l'Institut Terrassa.
El guardó , que arriba a la tercera edició, reconeix el treball conjunt entre LaFACT i el centre educatiu, "així com la participació de l’alumnat de Formació Professional en aquesta producció, que uneix dansa, creativitat i aprenentatge en un entorn professional real", com destaca l'entitat cultural.
Els Premis Catalonia FP Biz Day, impulsats pel Departament d’Educació i Formació Professional de la Generalitat de Catalunya, reconeixen empreses, institucions i centres "que posen en valor la connexió entre el món cultural i la Formació Professional, així com el compromís amb la formació pràctica i la generació d’oportunitats d’aprenentatge vinculades a l’entorn professional".
Reprogramació
La producció, estrenada el març de 2026 a la Factoria Cultural de Terrassa, endinsa el públic a l’univers del personatge de Lewis Carroll en un espectacle que combina dansa clàssica i contemporània, "videomapping" i una proposta visual plena de fantasia a càrrec del PAR en Dansa de LaFACT.
Amb coreografia de Williams Castro, sota la direcció artística d’Alba Nadal i la música d’Aleix Losa, van participar directament en el procés de creació estudiants del CFGS de Vestuari a Mida i Espectacles i del CFGS de Maquillatge Professional i Caracterització de l’Institut Terrassa. La producció "Alícia, i la dansa de les mil meravelles" es podrà veure de nou en el marc de la 44a Temporada BBVA de Dansa el proper 2027.