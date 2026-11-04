Més de 6.000 euros recaptats en la suhasta especial d'Amics de les Arts

Antoni Padrós per la quantitat d’ofertes i Miquel Mas Martí, pel rècord de venda d’una obra (800 euros), han estat els artistes amb més protagonisme en el recompte de les paperetes. Amics de les Arts ha obert aquest dimecres, 4 de novembre, l’urna amb les ofertes rebudes en la subhasta especial de 57 peces procedents de la Col·lecció Soler Casamada. La informació inicial parlava de 56 peces. N'eren 57.
Com que la licitació era prèvia, sota procediment confidencial i amb l’usança tradicional de la papereta, no ha sonat en l’ambient l’exclamació “adjudicat!”, acompanyada d’un copet de cerimònia en la taula. Amb Ricardo Alavedra i Dolors Font exercint de secretaris, Amics de les Arts i Joventuts Musicals ha obert l’urna en la qual s’havien dipositat les ofertes per a la subhasta especial de 57 obres d’art donades per la família Soler Casamada, i ha procedit al recompte d’ofertes. La institució cultural ingressarà en total, segons els primers càlculs, uns 6.300 euros que destinarà a la celebració del seu centenari, l’any vinent. L’obra que ha aconseguit una puja més alta la signava Miquel Mas Martí: un postor ha arribar als 800 euros. L’autor amb més paperetes de licitacions en el seu quadre (amb nou) ha estat Antoni Padrós.
Els pagaments es podran realitzar a partir d’aquest dijous i el termini de recollida de les obres adjudicades acabarà el 12 de novembre, a les 20 hores. Si el preu acordat no és abonat, ni l’obra en qüestió és retirada, la peça serà atorgada al següent licitador per la quantitat que oferís en el seu moment.
Ricardo Alavedra i Dolors Font s'han aplicat a la meticulosa tasca de comptabilització de les paperetes que els postors havien dipositat de manera presencial a l’entitat des del passat 24 d’octubre, quan es va inaugurar el procés amb l’obertura de l’exposició de les peces, cadascuna amb un número, cadascuna amb una referència en un tauler on l’entitat anava col·locant els gomets pertinents, sense més informació. Tot plegat, molt artesanal. El procediment era en model de “subhasta oculta”, discret, confidencial. Antoni Padrós anava acumulant gomets amb la seva obra d’acrílic i collage sobre tela. Va haver-hi qui va millorar la seva pròpia oferta per minimitzar el risc d’un ensurt en el camí de les seves aspiracions, sense assegurar-se res.
De les 57 obres de la Col·lecció Soler Casamada objecte de la donació, 19 es van quedar sense licitació, òrfenes de postors. La família donant, que ha comptat amb un representant en el recompte oficial, té la intenció de cedir de nou aquesta resta de peces a Amics de les Arts i Joventuts Musicals; almenys, prop d’un 80% del romanent seguirà en mans de la institució. Del conjunt d’obres que sí van ser acceptades pel públic, sis van obtenir més de cinc licitacions. Set, entre tres i quatre. La resta, una o dues ofertes.
Ha costat una mica obrir l’urna especial, resistència demostrativa del zel emprat en la custòdia dels papers des del tancament del període d’aportacions. Quan ho han aconseguit, Ricardo Alavedra i Dolors Font han anat agrupant les notes per desenes, per procedir després, el Ricardo, al còmput una a una i la Dolors, a l’anotació de cada pas. El número 5 de la llista, obra d’Antoni Padrós, ha experimentat una renyida baralla, silenciosa, incruenta, entre contrincants desconeguts (a priori): 125 euros, 155, 150, 200, 230, 300... i 500, al final.
La relació
Un “Àngel” de Miquel Mas Martí tenia fixat el preu de sortida en 220 euros. Es va vendre per 500. Una de les entregues de la sèrie pictòrica que aquest artista va dedicar a “Las Meninas” s'ha erigit en l’obra més valorada del procés. Era la número 54 de la llista de donacions, una obra de tècnica mixta.
Els pagaments es podran fer a partir d’aquest dijous i la recollida d’obres acabarà el 12 de novembre
Acrílic en vinil, pastels, carbonets, serigrafies, collages, litografies, olis, aiguaforts, estampacions, gravats, escultures, ceres... La relació d’artistes era ingent: Rigol i Fornaguera, Sebastià Freixas Vivó, Miquel Mas Martí, Ramon Sanvisens Marfull, Teresa Jordà Vitó, Josep Camí, Antoni Padrós, Josep Baqués, Ignasi Mundó, Manel Plana Sicilia, Carlos Avallone, Octavi Intente, Manuel Castro Mellado, Roberto Ortuño Pascual, Marc Molins, Salvador Alavedra, Ricard Panipa, Teresa Llàcer, Huguet, Adolf Castillano, Francesc Fornells, Joan Barceló, Ferran Soriano, Robert Cabeza, Concepció Soler, Pepe Martínez Lozano, Jordi Andreu Frasquet, Joan Mitjans, Mercè Iborra, Àngel Màdico, Ramon Moscardó, Salvador Arís, Lluís Vila Plana, Ramon Cortés, Ferran Font de Gayà... Mitja dotzena de les obres no tenen autor identificat. Algunes d’aquestes no van rebre cap puja.
Dues ofertes iguals i un representant
La col·lecció reunia obres que es van exposar durant 25 anys a la Galeria Soler Casamada, propietat de la recordada Carme Casamada Riba (1944-2026). El procés de subhasta especial va viure els darrers dies un alt ritme de visites, amb, fins i tot, una mena d’agent que representava el comprador final i es comunicava amb ell per telèfon. Una pintura de Rigol i Fornaguera va rebre dues ofertes d’idèntic preu màxim, de 100 euros; fent cas de les bases, haurà de ser venuda al postor que va fer la primera oferta. Amics de les Arts intentarà que totes les transaccions constin com a donacions a l’empar de la nova condició de la institució com a entitat d’utilitat pública.