Les plagues es fan premi a Terrassa

Aquest any la cosa anava de plagues. Fidel a la premissa de triar un tema relacionat amb l’agricultura, la Societat Coral Joventut Terrassenca, el Coro Vell, va decidir que la convocatòria d’enguany del seu Concurs de Pintura es dediqués a la representació d’aquell mal. Aquest dissabte vinent, a les 19 hores, el Coro Vell celebrarà a la seva seu l’acte de lliurament dels guardons, que aquest any arriben a la 18a edició. El primer premi, de 1.235 euros, el patrocina la Fundació Privada Sant Galderic. El segon, de 600, l’Ajuntament. El tercer, de 250, la mateixa entitat. Hi haurà premis també pels concursants infantils i juvenils.
En la convocatòria han participat una trentena d'obres. El tema de les pintures d'aquest any era: "Al novembre ... plagues". El motiu de l'any vinent se sabrà durant el lliurament de premis d'aquest dissabte. El farà saber Miquel Font, president de la Fundació Sant Galderic. Es preveu també l'assistència del president del Coro Vell, Antoni Justo, i del regidor de Promoció Cultural de l'Ajuntament, Joan Salvador.
El jurat està format per Miquel Font, Susana Medina (en representació del consistori) i Rafael Vilaplana (en representació del Coro Vell). L'entitat organitzadora recorda que la participació és lliure per a qualsevol ciutadà, "ja sigui terrassenc o de fora de Terrassa, sense fronteres".