Ple amb el Ballet Nacional de España: "El viatger va amunt i avall no només amb càrregues, sinó també amb històries"

Per a dissabte ja no hi ha entrades. Per a diumenge, en queda una oferta que aquest dimecres no arribava al 5% de l'aforament de LaFACT Cultural. El Ballet Nacional de España (BNE) assolirà aquest cap de setmana a Terrassa un nou èxit de públic amb les dues funcions del seu espectacle, una proposta escènica integrada per tres coreografies que viatgen des de les arrels de la dansa espanyola fins a la creació contemporània. Un dels apartats és obra d'Antonio Canales. El preu de l'entrada va dels 18 als 38 euros. L'espectacle té una durada de 80 minuts.
"Dualia", amb coreografia d'Ángel Rojas i Carlos Rodríguez; "Arrieiro", d'Eduardo Martínez, i "Grito", d'Antonio Canales, conformen el repertori que la companyia desplegarà aquest dissabte (20 hores) i aquest diumenge (18 hores). L'espectacle global reflecteix l'evolució de la dansa espanyola "a través de la mirada única de cadascun dels seus creadors", segons els organitzadors. El recorregut del muntatge alterna títols del repertori del Ballet Nacional de España, com ara "Dualia" o "Grito" amb la personal interpretació artística de Rojas, Rodríguez i Antonio Canales, tot plegat com a preludi d’un sol creat per Eduardo Martínez.
"Dualia"
"Dualia" ha volgut abordar la dansa espanyola, "respirant la joventut i frescor dels ballarins d’aquesta generació rica en coneixements", reflectint-se en els colors de les pintures de Sorolla, buscant la complicitat del ball en parella, "interpretant la sensualitat de les mirades, de les carícies, dels petons". L'espectacle mostra amb batecs de castanyoles el seu sentit i el seu sentiment. "Dualia" mostra la cara més moderna i tècnica del BNE.
Aquesta és la fitxa tècnica de l'obra:
Coreografia: Ángel Rojas i Carlos Rodríguez.
Música: José Nieto (original).
Figurins: Rosa García Andújar.
Il·luminació: David Pérez Hernando.
Gravació musical: Orquestra de Cambra Andrés Segovia.
Director: José de Eusebio.
Ajudant de vestuari: Hugo Di Perna.
Realització de vestuari: Pipa i Milagros (dones), Luis Fernando Dos Santos (bates de cua) i González (homes). Calçat: ArteFyL i Gallardo.
Elenc: Yu-Hsien Hsueh, Javier Polonio, Inmaculada Salomón, Débora Martínez, Matías López, Diego Aguilar, Ana Almagro, Noelia Ruiz, Sou Jung Youn, Patricia Fernández, Celia Ñacle, Cristina Aguilera, Marina Bravo, Irene Correa, María Martín, Sara Arévalo, Nerea Lobes, Manuel del Río, Axel Galán, Pedro Ramírez, Adrián Maqueda, Juan Tierno, Víctor Martín, Alfredo Mérida, Álvaro Gordillo, Juan Berlanga, Alejandro García, Sergio Valverde.
"Arrieiro"
Deu el títol als traginers, viatgers eterns que recorren els camins deixant-hi l’empremta del seu pas. El viatger "va amunt i avall no només amb càrregues, sinó també amb històries, aromes i memòries, impregnant-se de la tradició i la idiosincràsia de cada lloc que travessa. En aquell anar i venir, en aquesta comunió amb la ruta i amb la terra, troba el veritable sentit de la seva existència", diu Eduardo Martínez.
Aquesta és la fitxa tècnica de l'obra:
Coreografia: Eduardo Martínez.
Música: Anunci (popular); Gerardo Gombau, "Escena y danza charra"; "Cantar do arrieiro (popular); Joaquim Nin Culmell, "48 tonades". "Muñeira" (Galícia). "Canción del labrador" (Lleó).
Il·luminació: Olga García.
Vestuari: Fons del BNE.
Piano: Juan Carlos Garvayo.
Veu i percussió: Xurxo Fernandes. Percussió: Roberto Vozmediano.
Elenc: Eduardo Martínez, Juan Carlos Garvayo, Xurxo Fernandes, Roberto Vozmediano.
"Grito"
Antonio Canales va crear aquesta coreografia per al Ballet Nacional de España. L'obra fa un breu repàs als diferents palos del flamenco: seguiriyas, soleá, alegrías, tientos i tangos.
Aquesta és la fitxa tècnica de l'obra:
Coreografia: Antonio Canales.
Música: José María Bandera, José Carlos Gómez, José Jiménez "El Viejín", Juan Ignacio Gómez Gorjón "Chicuelo".
Disseny d’il·luminació: Sergio Spinelli i Ginés Caballero (AAI).
Disseny de figurins: Pedro Moreno.
Reposició de "Grito": Mónica Fernández i Pol Vaquero.
Mestra repetidora: Maribel Gallardo.
Repetidor: Miguel Ángel Corbacho.
Realització de figurins: Pipa i Milagros "En escena", González.
Taller de tintura: María Calderón.
Calçat: Gallardo.
Elenc:
Martinete: Diego Aguilar, Juan Berlanga, Axel Galán, Alejandro García, Alvaro Gordillo, Adrián Maqueda, Víctor Martín, Javier Polonio, Pedro Ramírez, Manuel del Río, Juan Tierno i Sergio Valverde.
Seguiriyas: Sara Arevalo, Ana Almagro, Cristina Aguilera, Marina Bravo, Nerea Lobes, Yu-Hsien Hsueh, María Martín, Celia Ñacle, Sou Jung Youn, Patricia Fernández, Irene Correa i Noelia Ruiz.
Soleá: Noelia Ruiz, Cristian García, Matías López, Irene Correa, Manuel del Río i Diego Aguilar.
Alegrías: Miriam Mendoza, José Manuel Benítez.
Introducció tientos: Diego Aguilar, Juan Berlanga, Axel Galán, Alejandro García, Álvaro Gordillo, Adrián Maqueda, Víctor Martín, Javier Polonio, Pedro Ramírez, Manuel del Río, Juan Tierno, Sergio Valverde, Sara Arévalo, Ana Almagro, Cristina Aguilera, Marina Bravo, Nerea Lobes, Yu-Hsien Hsueh, María Martín, Celia Ñacle, Sou Jung Youn, Patricia Fernández, Irene Correa i Noelia Ruiz.
Tientos: Francisco Velasco i Esther Jurado.
Tangos: tot l'elenc.
Músics: Saray Muñoz, Noemi Humanes, Gabriel de la Tomasa, Juan José Amador "El Perre" (cante), Víctor Márquez, Enrique Bermúdez, Diego Losada (guitarres) i Roberto Vozmediano (percussió).
El BNE
El Ballet Nacional de España (BNE) és la companyia pública referent de la dansa espanyola des que es va fundar l'any 1978 amb un altre nom, el de Ballet Nacional Español, amb el mític Antonio Gades com a primer director.
Forma part de les unitats de producció del Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música (INAEM), pertanyent al Ministerio de Cultura y Deporte. La finalitat del BNE se centra "en preservar, difondre i transmetre el ric patrimoni coreogràfic espanyol, recollint la seva pluralitat estilística i les seves tradicions, representades per les seves diferents formes: acadèmica, estilitzada, folklore, bolera i flamenco". Així mateix, "treballa per facilitar l’apropament a nous públics i impulsar la seva projecció nacional i internacional en un marc de plena autonomia artística i de creació".
Direcció
El màxim responsable de la companyia és Rubén Olmo, Premio Nacional de Danza 2015, qui es va incorporar a la direcció del Ballet Nacional de España al setembre de 2019 amb la intenció de treballar per a la preservació, la difusió i la mobilitat del repertori tradicional de la dansa espanyola, sumant a més noves creacions "i obrint les portes a les avantguardes i l’experimentació".
Aquesta suposa la seva segona etapa al BNE, companyia de la qual va formar part com a ballarí entre el 1998 i el 2002. Del 2011 fins a entrar a la direcció del BNE, va exercir com a director del Ballet Flamenco de Andalucía, institució dependent de la Junta de Andalucía, amb la qual va estrenar muntatges propis com "Llanto por Ignacio Sánchez Mejías" o "La muerte de un minotauro". Anteriorment havia format la seva pròpia companyia, per a la qual va crear espectacles com "Érase una vez", "Belmonte", "Las tentaciones de Poe", "Horas contigo", "Naturalmente Flamenco" i "Diálogo de navegante". També ha col·laborat com a coreògraf o ballarí amb figures de la dansa espanyola com Aída Gómez, Antonio Najarro, Eva Yerbabuena, Víctor Ullate, Antonio Canales, Rafael Amargo, Isabel Bayón, Rafaela Carrasco i Aída Gómez.
Propers espectacles de la 43a Temporada BBVA de Dansa
La dansa internacional prendrà el relleu del BNE amb la Gala d’Estrelles de l’English National Ballet (21 i 22 de novembre), que LaFACt considera "una oportunitat excepcional per veure en directe els ballarins principals d’una de les companyies més prestigioses del món".
La temporada culminarà amb "El Trencanous" (12 i 13 de desembre), una producció de PAR en Dansa | LaFACT amb coreografia de Rodolfo Castellanos a partir de la versió clàssica de Petipa. "L’espectacle recupera tota la màgia d’aquest conte universal que s’ha convertit en una tradició imprescindible del Nadal", apunta LaFACT Cultural.
Avançament
A banda d’aquests espectacles de la tardor, la institució cultural obre la venda també de les primeres propostes de dansa del 2027.
Els dies 16 i 17 de gener, el Ballet Clàssic Internacional presentarà "La bella dorment", una de les grans joies del repertori clàssic, i els dies 30 i 31 de gener tornarà a l’escenari de la rambla d'Ègara la Compañía Nacho Duato, amb un programa que recupera quatre peces emblemàtiques del coreògraf valencià: "Gnawa", "Liberté", "L’Amoroso" i "Na Floresta".