El concert d'homenatge a Lluís Llach arribarà també a Terrassa

El director del Barnasants, Marçal Girbau, ha anunciat aquest dijous que després de "l'èxit espaterrant" del concert inaugural "Llach-Gener 76. 50 anys" s'ha decidit obrir l'espectacle i fer-lo girar arreu. Terrassa és una de les ciutats escollides per a la gira, que aterrarà a la nostra ciutat el 29 de novembre i compta amb la presència de la terrassenca Gemma Humet.
La cantant, "i sovint cantautora", com ella mateixa es defineix, fa mesos que assaja la seva rellevant intervenció en aquesta iniciativa d'homenatge. A finals de novembre passat ja va dir en xarxes socials que a casa seva s'havia activat el “mode Llach” i que estudiava fort de cara al projecte. "De vegades, la vida et fa regals", deia.
La 31a edició arrencarà el 27 i 28 de gener al Palau de la Música amb un gran concert d’homenatge a Lluís Llach, que commemorarà el 50è aniversari dels concerts del gener de 1976. Alguns dels protagonistes assagen aquests dies a l'SGAE. El concert, ha explicat Girbau, és "una reproducció perfecta, íntegra, amb el mateix repertori i el mateix ordre, pràcticament, amb la pausa corresponent que Llach va fer el gener del 1976". El cantant assistirà al primer concert.
Després de l'actuació al Palau de la Música, la iniciativa se'n va de gira a l'Atrium de Viladecans el 9 de maig; a Cocentaina, el 15 de maig; al Festival NEC de Calella, el 15 d'agost; al Teatre Atlàntida de Vic, el 25 de setembre; al Teatre Kursaal de Manresa, el 9 d'octubre; al Festival Accents de Reus, el 28 de novembre, i a Terrassa, el 29 de novembre.
Repertori original
L'espectacle reproduirà, mig segle després, el repertori original íntegre dels concerts de Lluís Llach al Palau dels Esports de Barcelona els dies 15, 16 i 17 de gener del 1976. Girbau ha recordat que en aquella ocasió Llach va fer tres concerts i en cadascun hi havia algunes petites variacions. "Nosaltres el que hem decidit és posar tot el repertori sencer que hi va haver durant els tres dies", ha reiterat el director del certamen dedicat a la cançó d'autor.
La 31a edició arrencarà el 27 i 28 de gener al Palau de la Música amb un gran concert d’homenatge a Lluís Llach, que commemorarà el 50è aniversari dels concerts del gener de 1976. Alguns dels protagonistes assagen aquests dies a l'SGAE
Girbau ha apuntat que aquest concert s'emmarca dins un projecte que és la commemoració dels 50 anys dels concerts de la Transició, que són els concerts que van fer Raimon, Llach i Quico Pi de la Serra entre l'octubre del 75 i el febrer del 76, que "es consideren els concerts de la Transició per la dimensió sociopolítica que van assolir".
Hi actuaran Manel Camp i Santi Arisa, músics dels concerts originals, amb l'acompanyament de Borja Penalba i Jordi Gas, i les veus de Gemma Humet i Joan Reig, entre d'altres.
Exposició
Així mateix, a part del concert es durà a terme una exposició. Un embrió de la mostra ja es podrà veure els dies 27 i 28 en els concerts del Palau de la Música a la sala Millet. Girbau també ha anunciat un documental dirigit per Jordi Rovira amb guió de Plàcid Garcia-Planas i Jordi Rovira sobre la dimensió política o sociopolítica d'aquells concerts celebrats entre octubre del 75 i febrer del 76.
Lluís Llach assistirà al concert el 27 de gener al Palau de la Música, però no se sap encara si cantarà o no. "Això no és un concert de Lluís Llach, sinó un homenatge i una reivindicació d'un concert històric de Lluís Llach", ha dit el director del Barnasants.
Reduir recitals
Per altra banda, Girbau ha declarat que l'organització ha fet una aposta per reduir el nombre de concerts i que cada directe tingui més rellevància. Creu que "està funcionant pel que fa al nombre d'entrades venudes. Podem dir que aquest 22 de gener l'edició 31 del Barnasants ja ha venut més entrades que a tota l'edició passada". Ha remarcat que enguany han programat una seixantena de concerts i la idea és que la pròxima edició se situïn en la cinquantena.