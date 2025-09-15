El Corralito de Terrassa s'ha salvat (de moment)

La gent de la comunitat El Corralito de Terrassa ha preparat per a aquest dimarts un berenar, notícia que no seria notícia deixant de banda el motiu de tot plegat. Però resulta que no serà un berenar qualsevol, sinó que traduirà en degustació alegre l’agraïment. Perquè El Corralito s’ha salvat, almenys, de moment. Aquest centre alternatiu de creació artística havia llançat un SOS públic perquè s’havia quedat sense recursos per continuar amb la seva activitat. I ha aconseguit els diners que necessitava.
El juliol passat, l’associació cultural amb seu al carrer de Sant Leopold va fer la crida d’ajuda “El Corralito està en risc”, demanant auxili perquè travessava “una situació econòmica crítica” que posava en perill la continuïtat del projecte. Els problemes per assumir pagaments s’acumulaven precisament quan l’entitat celebrava el seu desè aniversari. Havia d’afrontar despeses de lloguer, gestoria, impostos, subministraments, sou i professionals independents (fotografia, paleta…) que no podia cobrir. “Hem arribat a final de curs amb l’aigua al coll i és per això que us demanem, una vegada més, el vostre suport”, argumentava l’associació,
"Seguirem endavant"
La via escollida per obtenir suport econòmic i “guanyar temps per repensar la sostenibilitat del projecte” es concretava en la cerca de 50 persones i/o entitats disposades a aportar 100 euros cadascuna per ajudar l’assemblea a cobrir les necessitats immediates. Era conscient que es tractava d’una petició “important i dificil” i no amagava que potser no podria retornar els diners, però sí que es podia comprometre “ a fer-ne un ús responsable, transparent, i a mantenir un canal de comunicació obert amb totes les persones que ens donin suport”.
Particulars, tant del centre artístic com de fora, i entitats properes han aportat gairebé la totalitat dels diners que El Corralito necessitava per poder pagar les factures i estabilitzar-se. Ara està treballant en la previsió econòmica dels propers mesos. “Seguirem endavant”, diu. i seguirem endavant.
El berenar comunitari d’agraïment tindrà lloc aquest dimarts, a les 18.30 hores, al local de El Corralito, al número 63 del carrer de Sant Leopold, al Centre de Terrassa.