El disseny creatiu es torna a citar a Terrassa: "Més enllà de les conferències, és un punt de trobada actiu"

Un lustre, ja, de disseny sintetitzat en una trobada de referència. El Festival Latent celebrarà el cinquè aniversari a Terrassa, tornant a convertir la ciutat, durant dos dies, en centre neuràlgic de la creativitat i el talent emergent. El certamen tindrà lloc a les naus de Cal Reig, seu dels Minyons de Terrassa, els propers 2 i 3 d'octubre, divendres i dissabte, i aquest any compta amb la participació, entre altres estudis creadors, de Cuchillo, SMLXL, Democracia i Studio Albert Romagosa.
El festival està organitzat per l’Associació Latent i impulsat i comissariat per l’estudi creatiu Bakoom i, segons aquestes entitats, posa el focus en l’ecosistema creatiu català més actual i se celebra a Terrassa "amb la voluntat de descentralitzar i visibilitzar trajectòries, processos i maneres de pensar el disseny des de la proximitat, la conversa i la connexió real entre persones". Es tracta d'un esdeveniment molt horitzontal "on estudiants, professionals i figures més consolidades comparteixen context, preguntes i experiències en un mateix pla". Busca un equilibri entre creatius emergents i d’altres més consolidats però amb perfils diversos "i que estiguin aportant atreviment i personalitat al sector". I pretèn també "representar diferents maneres d’entendre el disseny contemporani". És per això que a la programació hi conviuen estudis consolidats i perfils emergents.
Durant dues jornades, de 10 a 18.30 hores, la iniciativa ofereix conferències i xerrades, espais de cotreball, exposicions, classes magistrals i masterclasses i sessions de treball. Tot plegat, "amb l’objectiu de visibilitzar el disseny i la feina feta des del territori, així com el poder conèixer noves veus de l’àmbit de la creativitat i escoltar a professionals consolidats que compartiran els seus processos, èxits i aprenentatges a través de xerrades inspiradores". L'entrada de dia té un preu de 39 euros. L'abonament, de 69.
El cartell d’enguany reuneix 16 estudis i creadors destacats, entre els quals s’hi troben referents com Cuchillo, SMLXL, Democracia i Studio Albert Romagosa. Les ponències no només exposaran les seves millors trajectòries, "sinó també els errors reals que els han fet aprendre i evolucionar en la professió". Més enllà de les conferències, l’esdeveniment ja s’ha afermat com un punt de trobada actiu de xarxa de contactes "pensat per connectar professionals, joves creadors i entusiastes del disseny en un entorn dinàmic i participatiu".
La il·lustració
Cada edició el festival encarrega la identitat visual a un artista o estudi, i enguany l’encarregada ha estat una de les il·lustradores més reconegudes del nostre país, Cristina Daura. "El seu univers gràfic l’ha portat a treballar amb festivals, institucions i nombrosos projectes culturals", subratllen els organitzadors.
El cartell d’enguany reuneix 16 estudis i creadors destacats, entre els quals s’hi troben referents com Cuchillo, SMLXL, Democracia i Studio Albert Romagosa
La programació s’escamparà en el temps, més enllà dels dos dies del festival. Serà durant octubre i novembre amb activitats complementàries. Sean aquestes, com avancen els promotors del certamen: "Taula rodona i visita guiada a l’exposició ‘Patrimoni gràfic Sabadell’ sobre rètols recuperats de la ciutat, al Museu de Sabadell (22 d’octubre); presentació de la primera edició de PROCÈS, una peça editoral editada per LATENT i dissenyada per Bakoom que documenta el procés de creació de quatre perfils del sector creatiu: Paula de Álvaro (Design Office Fun, BCN), Olga Capdevila (BCN), Josep Vila (Aparentment, Terrassa) i Gerard Blanco (Blancooks, BCN); la masterclass ‘Print is Art’ a càrrec de Nova Era encarregats, entre molts altres projectes, de la impressió del fotollibre de Bad Bunny (a càrrec del col·laborador i director visual del cantant, STILLZ), emmarcada dins de la Barcelona Design Week i i que tindrà lloc a l’ESDI (Sabadell); el workshop sobre IA on poder tractar dos temes antagònics: la integració de la IA en el procés de disseny versus la creació de sistemes de disseny analògics".
Les entrades per a les dues jornades i els abonaments estan disponibles a la plataforma Ticketing i al web del festival. El festival compta amb el suport de l’Ajuntament de Terrassa i el Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya.
Aquesta és la programació de divendres 2 d'octubre:
Maria Coll. 10.40 hores
La seva és una trajectòria "tan poc habitual com inspiradora", segons el Festival Latent. "Va començar estudiant Belles Arts, va descobrir la il·lustració i finalment el disseny gràfic, entrant a Bakoom com a dissenyadora júnior quan molts ja portaven anys treballant. En molt poc temps va evolucionar fins a incorporar-se a TM, a Londres, un dels estudis de 'branding' amb més projecció internacional. La seva història demostra que no hi ha un únic camí per arribar a la professió. Enfoca el disseny igual que la vida, amb entusiasme, intensitat i una inevitable contradicció".
Escola Studio. 11 hores
Helena Santacana i Malena Ramírez són dues dissenyadores establertes a Barcelona que, en molt poc temps, s'han convertit en un dels estudis culturals més interessants de l'escena actual. "Desenvolupen una feina molt contemporània, delicada i coherent, amb una sensibilitat gràfica molt marcada. Representen una manera de fer molt pròpia de la nova escena del disseny independent", diu l'organització del certamen. "També tenen el projecte Extraescolar on s’especialitzen en disseny gràfic per a cinema i produccions audiovisuals, desenvolupant universos visuals i gràfiques d’època que contribueixen a construir la narrativa de pel·lícules i sèries", afegeix.
Studio Albert Romagosa. 12.20 hores
Un dels dissenyadors editorials més reconeguts del panorama actual: "El seu treball és capaç de moure's entre la màxima experimentació i una exquisida precisió formal. El seu passat vinculat al grafiti conviu avui amb projectes per a institucions culturals, marques de mobiliari o artistes com Maria Arnal, convertint-lo en un perfil especialment ric i polièdric. Buscant el concepte i la forma en el context, l’estudi treballa amb la mirada posada en els detalls, la materialitat i el misteri".
Narcís Re. 12.40 hores
Il·lustrador i dissenyador gràfic establert a Mallorca amb una estètica molt personal, influenciada per l'underground, la cultura popular, l’escena alternativa musical de l’illa i l'autoedició. Tot i treballar des de les Illes Balears, "col·labora amb clients d'arreu, demostrant que avui el talent no necessita estar físicament als grans centres creatius. Ens parlarà del seu univers visual i de la seva manera de construir una carrera des de la perifèria". Col·labora amb @vernichulo creant l’estudi Aguilar e Hijos, on desenvolupen projectes creatius.
Young Talent. 15.10 euros
Laura Quiñonero, Lara Gijón i Tània Torres són les guanyadores del Young Talent ADG Laus d'aquest any i representen una nova generació de dissenyadores que entenen el disseny com una eina per transformar la realitat. El seu projecte "Háptica", un sistema de famílies tipogràfiques adaptades al llenguatge braille: "El seu objectiu és que les persones cegues puguin percebre els matissos i emocions de la tipografia a través del tacte. A més del Young Talent, també han rebut el Laus Aporta, un premi reservat a projectes amb un impacte positiu per a la societat".
Aran Martínez Solana. 15.40 hores
Directora d'art i fotògrafa especialitzada en grans produccions internacionals en l’àmbit de la moda: "Ha treballat en campanyes amb figures com Zendaya i desenvolupa projectes per a marques de referència com Carolina Herrera, Dior, Ferragamo, Gucci o Zara, entre d’altres. Tot i no ser un perfil especialment mediàtic, és una de les persones que fa possible que aquest tipus de produccions arribin a bon port coordinant equips molt diversos". Té una gran capacitat per fusionar la innovació amb una profunda comprensió de la comunicació visual, "explorant nous llenguatges sense perdre de vista l’essència atemporal de la moda".
Cuchillo. 16.10 hores
Des de Bilbao s'han convertit en un dels estudis digitals més respectats i premiats d'Espanya: "Destaquen per una actitud molt experimental, una direcció creativa atrevida i una gran especialització en branding digital i experiències interactives, fent servir noves perspectives i conceptes digitals innovadors. Han treballat per marques com Jägermeister o Vicio i mantenen també una connexió amb Barcelona gràcies al desenvolupador José Sentís, membre de l'equip".
Socis Club. 17:30 hores
Consultoria creativa amb seu a Barcelona que treballa la intersecció entre la cultura, la moda i el disseny: "Col·laboren amb marques per definir narratives, construir identitats i crear experiències amb sentit a través de l’estratègia, el branding, la direcció d’art, els continguts i els entorns tant digitals com físics". Probablement constitueixen el perfil més misteriós del cartell: "Es defineixen com un "bufet creatiu", treballen per a nombroses marques però gairebé no expliquen qui són ni com funcionen. Aquesta aura de secretisme forma part de la seva identitat i és precisament un dels motius pels quals se’ls ha convidat al festival: descobrir què hi ha darrere d'un dels estudis més enigmàtics del panorama actual".
Aquesta és la programació de dissabte 3 d'octubre
Natiu Digital. 10.40 hores
Carlos Castro és dissenyador gràfic i de motion, criat al Perú i establert a Barcelona: "Representa un perfil cada vegada més imprescindible dins qualsevol estudi: l'especialista en motion graphics. Tot i la seva joventut, ja col·labora amb nombroses agències i estudis aportant moviment, animació i narrativa digital als projectes. Utilitza el motion, el 3D i les noves tecnologies per poder expandir el llenguatge audiovisual en un context digital. Un exemple de com la hiperespecialització s'ha convertit en una nova manera d'entendre la professió".
Joan Manel. 11 hores
Il·lustrador i dissenyador profundament vinculat a Barcelona i a la seva escena cultural: "El seu treball parteix del collage, l'apropiació i la manipulació de materials gràfics per construir un llenguatge molt personal, sovint carregat de contingut polític, social o territorial. Ha desenvolupat la seva feina en projectes cooperatius com La Directa, Catarsi magazín i l’editorial Tigre de paper i amb algunes organitzacions de base com sindicats i ateneus. Creu en el dibuix com una eina emancipadora, que fomenta el pensament crític i crea comunitat".
Clàudia Laporte. 12.20 hores
"No dissenya, no anima, no il·lustra: el que fa la Clàudia és que tot això passi. Una de les project managers amb més experiència dins l'ecosistema creatiu barceloní. Després de passar per estudis com USTED, Hey Studio o Mallandrich, representa un perfil sovint invisible però absolutament imprescindible: les persones que coordinen equips, clients i processos perquè els projectes funcionin", exposa l'organització.
Democracia. 12.40 hores
Estudi de disseny estratègic i direcció d’art valencià fundat per dos germans, Marta i Javi: "S'ha consolidat com un dels grans noms del branding estatal. El seu treball, especialment vinculat al món cultural, combina una gran solidesa conceptual amb una identitat visual molt contemporània". El seu treball connecta narrativa i imatge "per crear marques que emocionen, moviments que comuniquen i objectes que perduren. Amb un estil disident i una visió pròpia, dissenyen imatges, missatges i experiències amb un sòlid concepte gràfic".
N.O.V.A. LAB. 15.10 hores
Un dels estudis emergents amb més projecció. Treballen principalment en branding i campanyes vinculades a l'univers esportiu i a grans marques, desenvolupant un llenguatge visual molt actual, enèrgic i alineat amb les noves tendències del sector.
Cristina Daura. 15:40 hores
Una de les il·lustradores més reconeixibles del país. Les seves il·lustracions es caracterirzen per jugar entre una estètica “infantil” de colors plans amb la perversitat d’algú que no acaba d’estar bé del cap: "El seu univers gràfic l'ha portat a treballar amb festivals, institucions i nombrosos projectes culturals. Ha treballat amb clients com The New York Times, The New Yorker, El País, Penguin Books, Anagrama, Planeta, Nike, Razzmatazz o l’Ajuntament de Barcelona, entre d’altres". Aquest any, a més, és l'autora de tota la identitat visual del Festival LATENT, convertint-se en una de les protagonistes d'aquesta edició.
Sergio Lairisa. 16.10 hores
Dissenyador gràfic radicat a Nova York que treballa i experimenta amb llenguatges visuals fonamentats en la investigació i la conceptualització: "La seva pràctica es caracteriza per l’ús de metodologies pròpies i inusuals amb un fort enfocament tècnic i tipogràfic". Amb només pocs anys de trajectòria ja treballa a Collins, un dels estudis de "branding" més prestigiosos del món. "Representa una nova generació de dissenyadors formats aquí que desenvolupen la seva carrera en estudis internacionals sense perdre el vincle amb el seu origen", indica el festival.
SMLXL. 17.30 hores
Probablement l'estudi amb més projecció internacional del cartell. Formaven part de l’estudi Pràctica: "Treballen entre Barcelona i Nova York desenvolupant identitats per a institucions i marques d'arreu del món. Aquest any han estat un dels grans protagonistes dels ADG Laus i acumulen reconeixements internacionals, amb projectes tan visibles com la identitat de la Copa Amèrica, una portada per al New York Times la senyalètica del MoMA Store de Nova York o les llums de Nadal de Barcelona". Tot i que el seu mètode de treball es fonamenta en el pensament estratègic i la recerca contextual, l"'estudi sap que allò que fa memorable un projecte va més enllà de la racionalitat, i ho busca deixant espai a la intuïció i la diversió. L'objectiu, sempre: construir coses excepcionals i inesperades que connectin amb les persones".