El disseny de Bad Bunny i altres aventures del talent a Terrassa

Torna el Latent, el festival del talent emergent en el sector del disseny. Es tracta d'agitar una coctelera plena d'unes quantes gotes de creativitat, una mica de comunicació visual, pinzellades d'il·lustració, art i llibertat expressiva, amb l'ingredient de la tecnologia, per obtenir el resultat d'un festival, el Latent, que arriba a la seva quarta edició a Terrassa amb consciència de creixement. Enguany se celebrarà en dues jornades, el 21 i el 22 de novembre, a Cal Reig i oferirà 16 conferències, amb 16 conferenciants, molts d'ells noms consagrats del disseny. Quim Marín, que exposa aquests dies a la Sala Muncunill, n'és un, i aquest divendres, en la presentació del festival, ha reivindicat el vell art de la cartelleria, perquè no tot ha de ser disseny virtual d'aparició a les xarxes.
L'exposició de Marín a la Muncunill, "Never ever be predictable", va ser inaugurada el 13 de setembre com a bestreta del festival. Es tancarà el 29 d'octubre. És un recorregut gràfic per la trajectòria d'aquest dissenyador publicitari (i molt més) i per les ciutats del món per on ha passat. Xavier Lienas, director del Latent juntament amb Albert Soriguera, ha dit de Marín que es tracta d'un artista "en recerca constant". I la seva exposició és "una retrospectiva de la seva vida nòmada".
Reivindicació
Marín ha definit breument la seva aportació expositiva, "que està impregnada de cada ciutat, de cada cultura, perquè aquest és l'aliment real del disseny, i no sols la teoria". I, a continuació, l'artista ha reivindicat un format, el dels cartells, "que ha estat bandera de protestes i és la peça de disseny més democràtica. No és un logo, viu amb nosaltres a la ciutat. Un post o una història d'Instagram no farà mai més bonica una ciutat". A més a més, "amb la presència de cartells et pots fer una idea de la salut de la cultura en una ciutat. Reivindico els cartells" , ha deixat clar.
El Latent comptarà no sols amb Marín com a ponent. També, amb responsables de l'estudi barceloní Querida, dissenyadors d'una peça editorial pel cantant Bad Bunny; amb la il·lustradora Olga Capdevila o amb Mónica Losada, que treballa actualment en un gran estudi de Nova York.
Latent, que significa talent emergent. El certamen "amplia el seu format i programa dos dies complets de conferències, trobades i activitats que reuniran estudis, creadors i professionals de diferents àmbits: 'branding', disseny gràfic, 'motion', il·lustració, disseny editorial i direcció d'art". L'objectiu és "continuar consolidant Terrassa com a punt de trobada del talent creatiu i de les noves generacions de dissenyadors". Durant el dos dies de programació, "el públic podrà descobrir els processos, referents i aprenentatges que hi da darrere dels projectes més inspiradors de la nova escena del disseny".
"Hi ha una part del públic que ve a Terrassa per primer cop gràcies al festival", ha subratllat Xavier Lienas en la presentació d'un certamen que ha esdevingut "una marca de ciutat". Joan Salvador, regidor de Promoció Cultural, ha recalcat aquest vessant de projecció local: "No és casualitat que aquest festival trobi a Terrassa el seu espai, el seu hàbitat. Ha passat amb altres iniciatives, com ara el festival Terrassa Noves Tendències (TNT) o, aquest cap de setmana, el Moaré". El Latent "posa el focus en la creativitat, però també amb una especial atenció en el jovent" i es converteix "en un espai d'intercanvi que aposta pel pensament crític i que estableix un diàleg entre estudiants i figures consagrades d'aquest àmbit". Aquest mateix divendres, Quim Marín feia una visita comentada amb estudiants a la Sala Muncunill.
"Volem oferir propostes que incloguin formes diferents de veure el disseny i que arribin al talent emergent. Volem fer difusió d'una manera de fer", ha indicat Lienas. Les dues jornades estan concebudes perquè els assistents tornin a casa pensant en dissenyar "més i millor", diu l'organització. Aquest any, la iniciativa creix, "programant dos dies sencers de conferències pensades per descobrir noves veus creatives, conèixer gent del sector i compartir experiències en un espai industrial recuperat a Terrassa". Aquest espai és Cal Reig, la seu dels Minyons, al carrer de la Mare de Déu dels Àngels.
L'Ajuntament destaca que el festival "treballa per posar el focus en aspectes com la creativitat i sobretot en el talent dels joves creadors i creadores, tot plegat a través d’un format i d’una programació oberta i participativa que s’acosta al públic amb propostes com exposicions, conferències o 'masterclass', entre d'altres activitats". El festival Latent està organitzat per l'Associació Latent i compta amb el suport de l'Ajuntament de Terrassa i la Generalitat de Catalunya.
Els 16 protagonistes de l'edició d'enguany explicaran "com treballen, quins són els seus referents, què els ha sortit bé i també els 'fails' (fracassos) que els han fet aprendre i arribar on són ara", afegeix l'associació.
El programa
Divendres 21 de novembre, de 10 a 19 hores, els ponents seran Clara Pessanha, Bogidar Mascareñas, Flavià Boleda, Requena Office, Young Talents, Olga Capdevila, Sergi Delgado i Querida.
Dissabte 22 de novembre, també de 10 a 19 hores, la jornada anirà a càrrec de Margo, Cuca Berenguer, Julia Blanco, Quim Marín, Solo, Mónica Losada, Noesadrede i Design Office Fun.