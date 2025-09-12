El festival Talent de Terrassa es fa exposició abans

El festival Latent de Terrassa és a tocar. Almenys, el preàmbul d’aquest certamen concebut per mostrar la trajectòria i el procés creatiu de figures emergents del sector del disseny i la creativitat. Aquest dissabte, 13 de setembre, s’obrirà l’exposició “Never ever be predictable”, de Quim Marin, que romandrà a la Sala Muncunill fins el 26 d’octubre i que, segons indiquen els organitzadors del mateix festival, “posa el disseny al centre: imprevisible, lliure i capaç de sacsejar la manera com mirem el món”. El festival dedicat al talent emergent, el disseny gràfic i la creativitat se celebrarà els dies 21 i 22 de novembre a la Sala Muncunill de Terrassa. El 2025 arriba a la cinquena edició.
La mostra de Marin convida el públic “a trencar esquemes i a viure el disseny com una declaració de principis” i omplirà la Sala Muncunill “de la mirada incòmoda, juganera i radicalment creativa” d’un autor, director d’art i responsable de diverses campanyes publicitàries, que planteja en molts dels seus treballs un impacte visual original. Als 13 anys, aquest dissenyador recreava els cartells i els fulls de mà que decoraven la seva habitació mitjançant un programa. La barreja de la seva afició al grafit, als còmics i a les portades de discos amb la seva passió per la informàtica el van conduir a estudiar disseny gràfic i fer d’aquesta formació la seva professió.
Segons el conegut dissenyador Werner Fett, “pensar en Quim Marin és pensar en el disseny d’una manera diferent. La seva obra no es limita a l’execució impecable de cartells o la resolució visual d’encàrrecs: és, sobretot, una declaració de principis. El disseny no s’ha de conformar mai, la creativitat autèntica és aquella que incomoda, sorprèn i obre espais nous per mirar el món”. L’exposició s’inaugurarà a les 18 hores de demà.
Escalfant motors
Talent emergent
L’exposició servirà per escalfar motors de cara al festival, projecte organitzat per l’Associació Latent que té com a objectiu “fer difusió i empoderar el talent emergent dins del sector del disseny gràfic, l’art digital i la creativitat”.
La iniciativa arriba a la cinquena edició. Va néixer el 2021 amb una primera proposta que va comptar amb ponents com Hey Studio, Javier Jaén, Íngrid Picanyol o Conrad Roset, una taula rodona, una exposició i classes magistrals. L’any passat va organitzar una dotzena de conferències.