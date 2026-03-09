Una eminència amb un hort de Cadis i un il·lustre cosí nord-americà

Potser poques paraules serveixen per definir l'aportació de Carles Benavent a la música, al jazz en concret, al blues, a la fusió amb el flamenc, més en concret encara, que la triada per Valentí Grau per presentar "Bluestorius" aquest dissabte passat: és una "eminència". Benavent tornava a la Nova Jazz Cava de Terrassa amb la seva eminència a coll, i acompanyat de Felix Pastorius, baixista elèctric com ell i fill del gloriós Jaco. Apostar que Benavent pot defraudar és, gairebé amb tota seguretat, perdre els diners de manera frívola. I el bo del Carles va desgranar, amb Felix el virtuós al seu costat, i amb l'exemplar col·laboració del pianista Roger Mas i el bateria Toni Pagès, un concert per al record. Feia dies que les entrades s'havien exhaurit.
"Això és com tocar a casa", va dir Benavent en la seva 56a visita a la ciutat per, a continuació, donar principi en solitari al recital amb el tema que dona nom al projecte, "Bluestorius". I com per a aquesta eminència els que toquen amb ell són la seva família, va presentar al Felix com al "cosí" descobert als Estats Units. Per començar tots a l'una, "De perdidos al río", una de les millors maneres d'atreure al Felix a l'hort de fusió de Benavent.
"Three views of a secret", "Opus pocus", "A remark you made". Saltava l'ànima blues del baixista per aquí, parlava l'esperit de Weather Report i el Jaco per allà, amb Benavent cedint protagonisme en diversos trams a un Felix que deixava traslluir ímpetu i alegria, en solos i en el magma sonor d'una nit de quatre músics i "Three women" i "Good morning Anya" en amalgama.
"Vamos pa' Cai?", va preguntar, tal qual, en castellà, mirant al Felix, somrients tots dos abans d'escometre l'excels "Tirititran català" amb Roger Mas deslligat i xalador
Després d'un solo de Pastorius, Benavent aparentava dubtes sobre el següent pas a fer: "A veure què faig jo ara després d'aquesta exhibició". Ell mateix es va donar la resposta: "El portarem al nostre hort".
Carles Benavent continuava emocionant des de la seva "Luna de Santiago" i des de "La casa de mis sueños" que Pastorius va fer seva a la casa de tots, amb Toni Pagès cavalcant en una atmosfera a estones catàrtica i Benavent simulant una cosa similar a un "zapateado" amb el baix.
"The chicken" i "Guindilla", un bis doble apoteòsic, van tancar la visita de la família. Felix Pastorius va agrair el suport d'aquells homes i va prometre convèncer-los (intentar-ho, almenys) per repetir la vetllada familiar en aquest hort de Cadis trasplantat a la casa del jazz a Terrassa.