El fang com a mitjà d'expressió artística a Terrassa

El fang com a matèria primera des de temps immemorials, des de la nit dels temps simbòlica. El fang i la seva humitat que després es penedeix de ser-ho. "Tèrries" és el títol de l'exposició que l'escultora Ester Ramón (Terrassa, 1966) inaugurarà aquest dissabte, 11 d'octubre, en el marc del cicle Art Terrassa de la Sala Muncunill.
Com és de costum, l'obertura tindrà lloc a les 18 hores a l'equipament cultural de la plaça Didó, on la mostra romandrà fins el 9 de novembre vinent. Segons la presentació de la sala municipal, l'obra d'Ester Ramón "explora amb el material de la terracota fent una reflexió sobre la transcendència espiritual de l'ésser huma". La mostra constitueix "una invitació de redescobrir el potencial del fang, un material que es pot convertir en un mitjà poderós per expressar idees complexes i profundes plenes d'ànima".
Formes compactes i serenes
Amb a l'ús d'aquest "potencial del fang", Ester Ramón crea peces en les quals "predominen les formes compactes, serenes i arrodonides" disposades en l'espai "en un joc sinuós i sensual, de vegades amb un cert caire arquitectònic".
Hi són representats l'aigua, la natura, el fet de caminar "o l'eter retorn". Aquests són els eixos sobre els quals giren les escultures, esdevenint "un testimoni de l'eclecticisme orgànic del seu art". Ramón és la creadora de dues obres públiques: “El bicicle de l’aigua”, situada a la plaça de la Tecnologia de Terrassa, i “Aves de la Laguna”, construïda a Fuente Piedra, Málaga.