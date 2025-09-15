El Festival Flamenco porta a Terrassa el cantaor Rancapino Chico

Un comentari a rajaploma sobre aquest cantaor resoldria la definició anomenant-lo simplement "el fill del gran Rancapino", però Alonso Núñez Fernández, el fill d'Alonso Núñez Núñez, ja s'ha fet un nom amb ferro propi a banda de la venerable genealogia. Rancapino Chico serà l'estrella de la cinquena edició del Festival Flamenc de Terrassa, el programa del qual ha estat presentat aquest dilluns a l'Ajuntament.
L'artista de Chiclana de la Frontera, població gaditana en la qual va néixer el 1988, pujarà a l’escenari del Teatre Principal el 12 d'octubre, diumenge, a les 18.30 hores, amb la bestreta de la bailaora Rocío Merino i l'actuació del duo terrassenc format pels germans Tony i Jordi Díaz. El preu de la vetllada serà de 25 euros.
El festival començarà el 7 d'octubre, dimarts, a les 18 hores, amb una xerrada de Cristina Cruces, catedràtica d'antopologia social a la Universidad de Sevilla, que tindrà lloc a la Casa Alegre de Sagrera i que serà la continuació de la conferència que l'any passat va pronunciar la mateixa experta. "Se li va quedar curta i el 7 d'octubre n'impartirà la segona part", ha apuntat Antonio Merino, president de la Coordinadora d'Entitats Andaluses de Terrassa (CEAT) en la presentació. La xerrada de Cruces es completarà amb l'actuació del cantaor Caracolillo de Cádiz.
Entre la conferència magistral i la jornada del 12 d'octubre, la CEAT ha organitzat una nova sessió de Flamenco al Carrer, que omplirà de compàs el raval de Montserrat, a tocar del Mercat de la Independència, el dijous 9 d'octubre, a les 12 hores. Els encarregats de l'espectacle seran la bailaora Verónica Herraiz, el cantaor Alejandro, el guitarrista Jordi Prieto i el percussionista Óscar Puig. Amb aportacions com aquesta els impulsors del festival volen "fomentar també el flamenco fet aquí".
Patrimoni
"Un altre any més, plantegem que el flamenc com a patrimoni immaterial de la Humanitat ha de ser promocionat en una ciutat de 230.000 habitants com Terrassa, en la qual resideixen moltes persones d'origen andalús. Cal conservar aquesta tradició cultural, que és de tots encara que vingui del sud", ha comentat Antonio Merino.
El president de la CEAT ha recordat els esforços de l'organització en els anys precedents, amb les contractacions de figures com ara Arcángel, David Palomar o, l'any passat, José Mercé. Ara arriba el torn de Rancapino Chico, "cantaor molt purista que ja s'ha situat en primera línia". Una delegació de l'executiva de la CEAT va acudir aquest estiu a Cadis per veure'l en directe. La impressió va ser imponent. "Ell sol omple l'escenari", ha assenyalat Merino.
La coordinadora ha lliurat obsequis a Joan Salvador, tinent d'alcalde de Projecció de la Ciutat i regidor de Cultura Popular i Cicles Festius, i a Montserrat Alba, regidora adjunta de la mateixa àrea. Ho ha fet després que Merino agraís a l'Ajuntament el seu suport. "Ha estat a l'altura", ha agregat.
Joan Salvador ha destacat la consolidació d'un esdeveniment que promociona "el noble art del flamenco" i arriba marcat "per una enorme qualitat" per posar a Terrassa "on es mereix com a referent del flamenco a Catalunya". En paraules de Salvador, "Terrassa és i continuarà sent una ciutat oberta, plural i diversa, com ho és la seva gent". I el flamenco, un patrimoni "que no és propietat de ningú però pertany a tots"