Un jove saxofonista amanseix feres a Terrassa

Javier Rojo va néixer el 1997 però fa molt de temps que aquest saxofonista de Guadalajara roman al grup de veus prometedores del jazz europeu. Resideix a Basilea i aquest divendres (21.30 hores) visita Terrassa per tocar a la Nova Jazz Cava en formulació de quintet.
Amb Camil Arcarazo (guitarra), Iannis Obiols (piano), Joan Codina (contrabaix) i Daniel Pimenta (bateria), presentarà el disc “Música para amansar fieras”. Amb influències que van del jazz clàssic a l’avantguardista, passant pel flamenc i la música clàssica, Rojo barreja maduresa compositiva i sensibilitat melòdica. A Basilea ha tingut com a mentors artistes com Mark Turner, Jorge Rossy, Larry Grenadier o Ambrose Akinmusire. Ha compartit escenari, entre altres, amb Lionel Loueke, Chano Domínguez, Carles Benavent, Aaron Parks, Jim McNeely, Mike Holober, Pablo Held o Marc Miralta.
Un viatge
El Club de Jazz Terrassa va descobrir el seu talent a la Nova Jazz Cava, precisament al Festival Talent. Ara, Rojo torna com a líder de banda per presentar el seu primer àlbum, "Música para amansar fieras" (Fresh Sound New Talent, 2025), enregistrat a Suïssa i destacat per la crítica especialitzada com una de les sorpreses de l’any.
"Els temes de Rojo reflecteixen un viatge introspectiu i emocional, un procés de recerca d’identitat musical que connecta les seves arrels castellanes amb l’experiència internacional adquirida als escenaris d’Espanya, Suïssa, Àustria o el Canadà", apunta el Club de Jazz en la presentació del concert.