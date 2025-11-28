Elogi al professor viatger de Terrassa

El professor Lluís Paloma, bata blanca sempre ben planxada, somriure perenne, té dedicat un llibre, editat pel seu fill David (professor, també) i publicat, com no, per la Fundació Torre del Palau. Aquest dijous al vespre es va celebrar la presentació de l’obra a la Biblioteca Central de Terrassa (BCT).
Va ser necessari disposar més cadires a la sala perquè no s’hi cabia, èxit de convocatòria que deixava traslluir el deixant de l’homenatjat. Antics alumnes de Paloma, sobretot, abarrotaven l’auditori. “Aquest ple vol dir alguna cosa. Lluís Paloma va deixar un gran llegat i en sou una calara evidència”, va afirmar Màrius Massallé, president de la fundació. “Havia de ser la presentació d’un llibre, però potser ha esdevingut un petit homenatge”. Així va encetar la seva intervenció David Paloma, fill de Lluís, editor d’una obra que no és una biografia acostumada, però té quelcom de biogràfic; ni és només recull d’anecdotari, però conté històries gracioses; ni constitueix un llibre de viatges, però n’explica uns quants. “Lluís Paloma i Boncompte. Docència, idiomes i viatges” és tot això i és un compendi de reconeixements a la trajectòria personal, familiar, acadèmica i ciutadana d’aquest terrassenc nascut l’any 1940 i traspassat el 2024.
“Era professor de trinxera, guix i pisarra, melòman, políglota” , va dir Puy
Paloma va ser professor d’anglès i francès a l’Escola Pia (on també va impartir classes d’història de l’art) durant vint anys, del 1963 al 1983, i del 1960 al 2002 va exercir el seu mestratge a Cultura Pràctica, on va dirigir el BUP i el COU. Aquestes són dades curriculars, però ni el llibre ni els aplaudiments d'aquest dijous neixen de la dada biogràfica, sinó del llegat d’un referent intel·lectual, como ho era per a una de les col·laboradores de l’obra coral, Núria Garcia Múrcia, que el recorda com “un home culte, curiós, obert al món, autònom, resolutiu, irònic, divertit”.
La rebuda de l'ambaixador
Mostrava diapositives d’art quan els projectors encara no havian entrat a l’aula, passava pel·lícules en versió original, cometia la temeritat de dur-se 60 alumnes de convivències, organitzava viatges escolars per mig món: París, Londres, Roma, Milà, Florència, Viena, a descobrir museus, pintures, a dexifrar capitells. Alfons de Borbó, ambaixador espanyol a Suècia entre 1969 i 1973, va rebre una de les delegacions terrassenques encapçalades pel professor Paloma.
La idea de l’obra se li va ocórrer a David Paloma en la festivitat de Sant Jordi de l’any passat. “Volíem preparar un llibre, no un pamflet; un llibre tingués una arrel familiar, sí, però també apte per a qualsevol lector”, va apuntar l’editor. Va ser explicar el pla a la Fundació Torre del Palau i obtenir un oferiment ràpid: endavant. Montserrat Busom, Josep Puy i més col·laboradors (una cinquantena) van aportar material, remembrances, fotos, diaris de fi de curs, per conformar un text original que és memòria de diverses generacions de terrassencs unides per la figura d’un altre terrassenc “abocat en cos i ànima a obrir la ment dels qui el van conèixer”.
Lluís Paloma i Boncompte, “pedagog entregat, modern i imaginatiu, treballador incansable, pioner en l’organizació de viatges estudiantils (uns 80)”. Aixó el va descriure una emocionada Montserrat Busom. “Era professor de trinxera, guix i pisarra, melòman, políglota. Sempre tenia temps per aturar-te pel carrer i preguntar-te com anava tot. Mitja Terrassa va conèixer mig món gràcies a ell. Viatjàvem amb ‘Paloma Tours’”, apuntava Josep Puy.
El volum té 138 pàgines. La portada és una caricatura de l'homenatjat, elaborada per Sr. Edi. El llibre es pot adquirir a les llibreries al preu de 18 euros, però els assistents a la presentació van ser obsequiats amb exemplars en acabar l’acte de dijous a la BCT. Per què? Segons David Paloma, com a homenatge, un més, al pare: "Jugant amb el seu segon cognom, li agradava repetir que els bons comptes ens fan ser bons amics".