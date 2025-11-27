Què fer aquest cap de setmana a Terrassa: 28, 29 i 30 de novembre

Del blues elèctric al reggae, redescobrint el Dani Martín amb un toc de màgia, i fins i tot una visita teatralitzada al Museu Tèxtil. De tot una mica, com gairebé sempre, hi ha a Terrassa aquests dies. Us deixem anar onze propostes culturals per a divendres, dissabte i diumenge.
Tribut
Concert de la banda Encanto de Loco, tribut al mític grup El Canto del Loco, liderat per Dani Martín. A la Sala Rasa 64, aquest divendres, 28 de novembre, a les 22 hores.
Màgia
Vetllada de màgia, humor i il·lusionisme al Cafè de l'Aula, aquest divendres a partir de les 21.30 hores.
Matinal musical
Sessió de matinal musical, amb Khem Iglesis, a l'Ateneu Terrassenc. Aquest dissabte, a les 11 hores.
Egara Juga
Fira de jocs de taula, rol i miniatures Egara Juga. Al Recinte Firal, al passeig del Vint-i-dos de Juliol. Dissabte (de 9.30 a 20.30 hores) i diumenge (de 9.30 a 18.30).
Musical
Estrena de la peça "Walking on sunshine, el musical", d' ELEN-CO Grup de Teatre, amb banda sonora dels anys 1980. A la Sala Crespi, aquest dissabte a les 19 hores.
Sessió DJ
Proposta al Cafè de l'Aula: The Peanuts Revolt Vol.II, amb els DJ's Mota Selector, Mr.G, Roger Geli iJordi V. Una descàrrega de northern soul, reggae, ska i rocksteady. Aquest dissabte, a les 22.30 hores.
Blues del millor
Nit de blues elèctric amb ADN terrassenc amb Pepo Figueras Blues Band. A la Nova Jazz Cava. Aquest dissabte, a les 21.30 hores.
Les versions
Hotel Cochambre torna a actuar a Terrassa per desplegar el seu divertit espectacle de versions. Aquest dissabte, a les 22.30 hores.
Visita teatralitzada
Acostament a l’exposició “Un museu, mil trames modernistes” en forma de la visita teatralitzada: “Tants fils, tantes trames!” amb l'actriu Teresa Sánchez. Al Centre de Documentació i Museu Tèxtil. Aquest diumenge, a les 12 hores.
Concert-vermut
Homenatge a la Creedence Clearwater Revival amb la banda de tribut Green River Band. A la sala Legends. Diumenge, a les 12 hores.
Buscant parella
Funció de la comèdia "¿Buscas pareja?", de la companyia Speed Dating. A LaFACT Cultural, diumenge, a les 18 hores.