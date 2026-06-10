Sama Quartet, talent jove amb connexió espiritual a Terrassa

Exploren límits i diàlegs entre gèneres, visitant des del jazz els ambients llatins, el blues i sons contemporanis. Són Sama Quartet i aquest dijous aterren a la Nova Jazz Cava en una nova proposta fruit de la col·laboració del Club Jazz Terrassa amb el Taller de Músics-ESEM per portar al passatge de Tete Montoliu nous talents sorgits del centre pedagògic barceloní.\r\n\r\nAquesta vegada, la jam session de dijous (21.30 hores) comptarà amb la participació de Sama Quartet, una jove formació nascuda a Barcelona i oberta a l’exploració sonora. Format per Sunia Sevilla (veu), Anna Giner (piano), Martí Dueñas (baix) i Axel Gracia (bateria), el grup combina la tradició jazzística amb diverses influències, “creant una proposta fresca, sensible i en constant moviment”, segons el club organitzador de la sessió. El nom del quartet, Sama, al·ludeix a un terme sufí vinculat a l’escolta profunda i a la connexió espiritual a través de la música.\r\n\r\nTambé aquest dijous vespre, a les 20.30 hores. el pianista David Giorcelli i el seu swing especial tornaran al local del Cafè de l’Aula per desplegar de nou la seva proposta plena de blues i boogie-woogie.\r\n