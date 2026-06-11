Soul, funk, blues i el que calgui a Terrassa

Per fabricar vertigen musical i omplir de núvols d’adrenalina una sala hi ha suficient amb tres músics avesats en aquestes experiències. Això sembla, almenys, amb la proposta que aquest divendres porta a Terrassa a tres vells coneguts de l’escena musical a casa nostra. Com queda dit, venen en format de trio, i es fan dir The Shu Shu’s. I en aquest projecte s’obstinen a oferir un assortiment energètic de soul, funk i blues.
The Shu Shu’s arriben a la Nova Jazz Cava (21.30 hores) amb una proposta carregada de groove, elegància i esperit festiu, “recuperant el so clàssic del soul, el funk i el blues de les dècades daurades de la música negra nord-americana”, segons especifiquen els organitzadors. El trio, format per Dave Wilkinson (guitarra i veu), Abel Boquera (orgue Hammond) i Caspar St. Charles (bateria), combina composicions pròpies amb reinterpretacions de grans clàssics del gènere (els gèneres), “mantenint intacta l’essència d’aquelles sonoritats”. El resultat és un concert vibrant, on el rhythm & blues, el soul i el funk “es donen la mà en una celebració plena de ritme, improvisació i energia contagiosa”.
Arreu
No és el primer cop que toquen junts, per descomptat. Amb més de 20 anys de trajectòria compartida, els tres músics acumulen centenars d’actuacions en clubs, festivals i escenaris d’arreu, “consolidant una química musical sòlida i natural que es reflecteix en cada directe”. La banda ha col·laborat amb artistes internacionals destacats com Sharon Jones, Ray Gelato, Brian Jackson o Gisele Jackson, entre molts altres.
A Terrassa han vingut unes quantes vegades. Dave Wilkinson, més de 20; l’última, formant part de la Guim Balasch Reunion al passat Festival Jazz Terrassa. Abel Boquera, 40 cops, el darrer, el 16 de maig amb Víctor de Diego. Caspar St. Charles ha tocat a la Nova Jazz Cava en 77 ocasions.