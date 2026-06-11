Us imagineu que plou aquest diumenge només a una plaça de Terrassa?

El lloc, aquest cop, a l’aire lliure: la plaça Didó. La definició de l’espectacle: “Clown i màgia”. El títol: “Gota”. Una galleda recull aigua de pluja, però ja no plou.
Txema Muñoz és el protagonista d’aquesta nova proposta de la programació familiar de la temporada municipal d’arts escèniques, que es representarà aquest diumenge vinent a tocar del carrer de la Rasa, a partir de les 17 hores. El públic podrà gaudir de franc d’aquest espectacle de 45 minuts, per a tots els públics però recomanat per a infants a partir dels 6 anys.
“Gota” ofereix una combinació de màgia i clown “amb dramatúrgia plena de sorpreses i fantasia”, segons resa la promoció d’una obra creada pel mateix Txema Muñoz juntament amb Yves Sheriff. L’actor reclama l’atenció del públic sota un sostre de núvols. Al carrer hi ha un cubell solitari que recull l’aigua que no cau del cel. La pluja ha desaparegut i en queda només el record. Aquest esdevé un espai “on la ficció i la màgia es capbussen en un degoteig constant d’enganys teatrals”.
La sorpresa
Potser sí que hi ha gotes, però aquestes són imaginàries i es transformen “en ritmes constants de sorpresa, revelant una coreografia d’imaginació”. La fantasia porta a jugar amb l’absurd: una tassa que apareix del no-res, un fluir de monedes inquietes a les butxaques i culleres que brollen de les mànigues. La realitat es dissol en il·lusió. No plou, però ho sembla.
La direcció de l’espectacle és de Leandre Ribera. La mirada externa, de Claire Ducreux. Lluís Alba és l’autor de la música original i Rubén Ruiz és el responsable de so. Els encarregats del vestuari i les andròmines són, respectivament, Judith Dress Art, per una banda, i Niconicot i Quique Méndez, d’altra.