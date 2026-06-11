Cultura i Espectacles

Què fer a Terrassa aquest cap de setmana: 12, 13 i 14 de juny

Una desena de propostes culturals, d'un vermut literari a concerts corals

  • Edició anterior de l'AnimeEgara

ARA A PORTADA

Publicat el 11 de juny de 2026 a les 21:13

Festa anime 

La Frikassa i el Cinema Catalunya conviden al segon AnimEgara. A la tarda, marató de films. Al matí, festa de la sèrie “One piece” al Vapor Ventalló.
Dissabte, 10.30 hores.

Vermut 

Teixint Històries, associació d’escriptores, es presenta amb un vermut al centre cívic President Macià. Dissabte, 11.30 hores.

Cors

Sunrise Mass, projecte compartit que aplega el 4:veus.cor de Terrassa, l’Orfeó de Sabadell, el Veus Cor de Músic de Castelldefels i la Jove Orquestra de Cerdanyola (JOC). Concert coral a l'Auditori Terrassa, dissabte, a les 19 hores.

Monòleg 

Actuació del monologuista Elías Torres al centre cívic Avel·lí Estrenjer, a la Festa Major de Poble Nou-Zona Esportiva. Dissabte, 20 hores.

Màgia

Espectacle "Un As en la manga", de Magomez. Al Cafè Teatre l'Artista. Dissabte, a les 20 hores.

Jazz 

Sota la direcció d’Enric Alegre, concert de la Fredi’s Hard Bop Project a la Nova Jazz Cava. Dissabte, 21.30 hores.

Duo 

Vetllada de jazz “íntima i elegant” amb el duo format per Roc Calvet (guitarra) i Alba Ruiz (veu i saxo) al Cafè de l’Aula. Dissabte, 22.30 hores.

Clown 

Txema Muñoz interpreta “Gota”, espectacle de clown, màgia i fantasia, a la plaça Didó. Diumenge, 17 hores.

Teatre 

QESC-Les Trakes representarà “Espera’m a l’inframón”, nova entrega del cicle Escenes Locals, a la Sala Crespi. Diumenge, 18 hores.

Més música coral

La Coral Nova Ègara i el JazzCor presenten un viatge a través de la tradició musical catalana i "Eternament Broadway". A l'Auditori Terrassa. Diumenge, a les 18 hores.

 

Escull Diari de Terrassa com la teva font preferida de Google

Notícies recomenades