Què fer a Terrassa aquest cap de setmana: 12, 13 i 14 de juny

Festa anime
La Frikassa i el Cinema Catalunya conviden al segon AnimEgara. A la tarda, marató de films. Al matí, festa de la sèrie “One piece” al Vapor Ventalló.
Dissabte, 10.30 hores.
Vermut
Teixint Històries, associació d’escriptores, es presenta amb un vermut al centre cívic President Macià. Dissabte, 11.30 hores.
Cors
Sunrise Mass, projecte compartit que aplega el 4:veus.cor de Terrassa, l’Orfeó de Sabadell, el Veus Cor de Músic de Castelldefels i la Jove Orquestra de Cerdanyola (JOC). Concert coral a l'Auditori Terrassa, dissabte, a les 19 hores.
Monòleg
Actuació del monologuista Elías Torres al centre cívic Avel·lí Estrenjer, a la Festa Major de Poble Nou-Zona Esportiva. Dissabte, 20 hores.
Màgia
Espectacle "Un As en la manga", de Magomez. Al Cafè Teatre l'Artista. Dissabte, a les 20 hores.
Jazz
Sota la direcció d’Enric Alegre, concert de la Fredi’s Hard Bop Project a la Nova Jazz Cava. Dissabte, 21.30 hores.
Duo
Vetllada de jazz “íntima i elegant” amb el duo format per Roc Calvet (guitarra) i Alba Ruiz (veu i saxo) al Cafè de l’Aula. Dissabte, 22.30 hores.
Clown
Txema Muñoz interpreta “Gota”, espectacle de clown, màgia i fantasia, a la plaça Didó. Diumenge, 17 hores.
Teatre
QESC-Les Trakes representarà “Espera’m a l’inframón”, nova entrega del cicle Escenes Locals, a la Sala Crespi. Diumenge, 18 hores.
Més música coral
La Coral Nova Ègara i el JazzCor presenten un viatge a través de la tradició musical catalana i "Eternament Broadway". A l'Auditori Terrassa. Diumenge, a les 18 hores.