Terrassa pot veure les coordenades d’Hèctor Floría

El saxofonista i compositor català Hèctor Floría arriba aquest dissabte, 31 de gener, a la Nova Jazz Cava de Terrassa amb el seu projecte en formulació de quartet per presentar en directe el seu nou àlbum, “Coordenades” (The Changes, 2025). Després de l’èxit del seu debut com a líder amb “Phanerozoic” (The Changes, 2023), Floría comença ara una nova etapa creativa amb aquesta formació, amb composicions pròpies i també del bateria Joan Casares.
El disc va néixer després de la pèrdua de l’amic d’infància de Floría, Pol Vicente Audí, i de la notícia de la imminent paternitat del músic. En general, es tracta d’un treball més fosc, amb peces més lliures, temes de notes menors i alta intensitat rítmica. És el cas de composicions com “Miles smiles”, “Equestrian applications” o “The Administrator”.
El concert que es desenvoluparà aquest dissabte (21.30 hores) a la Nova Jazz Cava compta amb Xavi Torres al piano i Pau Sala al contrabaix, completant un quartet marcat per la llibertat creativa. Hèctor Floría construeix un discurs musical travessat a parts iguals per la tradició i la improvisació, recuperant alguns temes que ja havia treballat amb Floría Casares Duo, amb Joan Casares a la bateria. El nou disc ja s’ha presentat a Barcelona (La Descomunal) i altres ciutats espanyoles.