El mag Shado t’ho pot robar gairebé tot: "“És una experiència immersiva"

Els mags fabriquen ardits amb la matèria primera de l’engany. Això és cosa sabuda, per molt que els arbres de l’espectacularitat i la versemblança no ens deixin veure el bosc dels trucs, com ha de ser. El cas de Shado, fenomen de les xarxes i multipremiat artista, fila encara més prim ja des de la proposta decantada en el títol: “Cleptómago”, un divertit espectacle de màgia que apel·la a una participació constant del públic, el mateix que esdevé “víctima” de les lladregades del protagonista. Aquest es fa dir Shado i portarà a LaFACT Cultural de Terrassa la seva proposta el proper 6 de setembre, diumenge, a les 19.30 hores.
Shado va ser guardonat amb el Premi Nacional de Màgia 2017 en la categoria d’invenció i té i manté una destacada presència de seguidors a les xarxes socials
“Deixa’t portar i submergeix-te en l’art de l’engany”, apunta l’organització d’un esdeveniment el punt culminant del qual el constitueix el “pickpocket”. És aquest “un art poc comú al país”, agrega. El mag demostra la seva habilitat robant objectes a voluntaris davant els espectadors. Les il·lusions generades “desafien fins i tot els més escèptics, mantenint el misteri i la sorpresa fins al final”. A l’escenari podeu perdre el mòbil sense adonar-vos de la maniobra.
Shado va ser guardonat amb el Premi Nacional de Màgia 2017 en la categoria d’invenció i té i manté una destacada presència de seguidors a les xarxes socials. Aquest artista ha col·laborat amb multitud de celebritats de renom a escala mundial. Ha deixat la seva empremta a la televisió participant en programes com “Got Talent España”, “Viva la vida”, “Ven a cenar conmigo Gourmet Edition”, “Cazamariposas” i “Gran Hermano Vip 7”, entre altres espais.
De Martorell
La trajectòria d’aquest mag nascut a Martorell l’any 1991 inclou obres teatrals reeixides. El propi mag defineix “Cleptómago” com un espectacle de màgia vibrant, “dinàmic i absolutament impredictible”, que trenca amb allò convencional i transforma cada funció “en una experiència immersiva, on la sorpresa i el riure van de bracet”. Més que un xou de màgia, l’obra que vindrà al setembre a Terrassa és una trobada pròxima amb allò que sembla impossible. A través d’efectes innovadors i la connexió amb el públic, Shado desafia la lògica i manté a l’audiència en suspens combinant ritme trepidant i humor.