Romeu i Julieta obren la festa ballant a Terrassa

Romeu i Julieta han inaugurat la Festa Major de Terrassa un dia abans. No es tractava ben bé d’una inauguració oficial, però sí oficiosa. Aquest dijous, LaFACT Cultural ha estat escenari de la tradicional bestreta festiva en forma de ballet, amb la suite de Romeu i Julieta proposada pel Programa d’Alt Rendiment en Dansa (PAR en Dansa) de la institució cultural. La suite, adaptada pel coreògraf Kevin O’Day, era el reclam principal d’una vetllada que, no obstant això, contenia també la peça escollida pel jurat professional dels Tallers Coreogràfics del PAR en Dansa i la gran obra maestra d’ August Bournonville, “Konservatoriet”, adaptada per Alba Nadal, directora artística del PAR en Dansa. Abans d’aixecar el teló per a la vesprada de ballet, que reunia tant clàssic com neoclàssic i contemporani, LaFACT Cultural havia programat una sessió prèvia literària sobre “Romeu i Julieta”, l’obra de William Shakespeare, a càrrec de Teresa Sánchez, actriu i pedagoga teatral, i Alba Nadal.
“Romeo & Juliet (To Be Continued)” és una adaptació coreografiada per Kevin O’Day creada exclusivament pel PAR en Dansa. El treball reimagina la història clàssica de Shakespeare en un context de dues famílies hispanoamericanes rivals. Segons el coreògraf, l’obra busca “explorar l’amor juvenil i el conflicte des d’una mirada contemporània, deixant espai perquè el públic completi la història”. Segons destaca LaFACT, el resultat “és una selecció de moments clau de passió, lleialtat i rivalitat que no tanquen la tragèdia, sinó que obren la porta a la imaginació de què pot passar després”.
Readaptació
“Konservatoriet” esdevé una peça clàssica romàntica, amb readaptació coreogràfica d’Alba Nadal, de l’original d’August Bournonville. Formada al Royal Ballet School de Londres i amb 15 temporades com a ballarina al Royal Danish Ballet, Alba Nadal recupera aquest títol de Bournonville “des de la seva experiència directa dins d’aquest llegat, preservant-ne l’essència musical, teatral i estilística”. L’obra transporta el públic a l’esperit del Conservatori de París del segle XIX “i al seu univers viu, lleuger i ple de caràcter”.
“Si te caes, te agarro” ha estat la coreografia guanyadora dels Tallers Coreogràfics 2026 en la categoria del Premi del Jurat Professional. Creada per Minerva Barca i Louna Yvonneau, és una peça de recerca i coneixement del cos d’ambdues “en un lloc desconegut”. Les ballarines es troben en un estat de trànsit en què, mitjançant l’ús dels pesos, “aconsegueixen assolir l’equilibri perfecte”.